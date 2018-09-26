موسكو تندد بنشر "الدرع الصاروخية" في أوروبا

هسبريس - متابعة

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن نشر الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومة الدرع الصاروخية في رومانيا وبولندا، يهدد بانهيار معاهدة نزع الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى.

وقال مدير قسم حظر انتشار الأسلحة ومنع انتشارها في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في مؤتمر صحفي "إذا لم تُحل هذه المشكلة، فإن المعاهدة يمكن أن تنهار، ومن الواضح أن المسؤول عن انهيارها ستكون الولايات المتحدة".

وترى روسيا أن نشر الأسلحة الاستراتيجية في رومانيا وقريبا في بولندا كجزء من الدرع الأمريكية ينتهك المعاهدة الموقعة عام 1987.

وأوضح يرماكوف أن منصات الإطلاق المنتشرة على الأرض في أوروبا، يمكن أن تستخدم أيضا لإطلاق صواريخ هجومية، مثل 'توماهوك' التي يتجاوز مداها 500 كيلومترا.

وندد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالدرع الصاروخية الأمريكية، قائلا "في أي وقت يمكنهم تغيير مضادات الصواريخ بـ'توماهوك'"، حيث يرى بوتين أن الدرع الصاروخية تمثل التهديد الرئيسي لأمن روسيا.

جدير بالذكر أن معاهدة نزع الأسلحة النووية تحظر نشر الصواريخ التقليدية والنووية التي يتراوح مداها بين 500 كيلومترا و5 آلاف و500 كيلومترا، لذا فإن نشر الدرع الصاروخية القادرة على إطلاق هذه القذائف يمثل انتهاكا.