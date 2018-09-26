منصة سعودية تمنح "فيزا السياحة الرياضية"

هسبريس - افي

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية أن المملكة "تستعد لفتح أبوابها أمام الجماهير من كل أنحاء العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بإطلاقها منصة الكترونية لإصدار تأشيرات للسياح الرياضيين حول العالم".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأمير في حفل الإعلان عن تنظيم سباقات "فورمولا إي" التي تستضيفها بلدة الدرعية المتاخمة للعاصمة الرياض بين يومي 14 و16 دجنبر المقبل. وأوضح الأمير عبدالعزيز أن "تذكرتك هي تأشيرة سفرك"، مضيفا أن "الشراكة بين هيئة الرياضة وفورمولا اي ستمتد لعشر سنوات مقبلة".

وتستعد الدرعية لاستضافة حضور متوقع يبلغ نحو 40 ألف مشجع في هذا السباق الذي يعد "أول سباقات الفورمولا إي في الشرق الأوسط، وأول سباق لفورمولا إي يشهد مشاركة سيارات من طراز "جين 2".

والدرعية هي بلدة متاخمة لمدينة الرياض، وهي العاصمة التاريخية الأولى للدولة السعودية في عهدها الأول والثاني (القرن الثامن عشر والتاسع عشر) وهي تضم بعض المواقع التي ضمتها اليونسكو لقائمة التراث العالمي، ويسكنها حاليا نحو 70 الف نسمة.

وأضاف الأمير أن "هذا السباق حدث تاريخي بالنسبة للرياضة في السعودية، نحن ندعو العالم بأسره لزيارة المملكة ونسعد جدا للترحيب بالجميع في الدرعية".

وشارك في حفل التدشين أيضا الرئيس التنفيذي لفورمولا إي، أليخاندرو أجاج، وأسطورة سباقات الفورمولا 1 مع فريق فنتوري، البرازيلي فيليبي ماسا وزميلته في الفريق السائقة سوزي وولف.

وذكر بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "الحكومة السعودية عملت بجانب اليونيسكو على تشييد مضمار السباق في شوارع الدرعية التاريخية بالاستفادة من طبيعة سيارات الفورمولا إي والحريصة على الطاقة النظيفة، وتجنب أي مصدر من مصادر التلوث الضوضائي، مع جهود الحفاظ على الدرعية".

ويتطلب دخول السعودية الحصول على تأشيرة مسبقة من جميع البلدان، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر).

وسعت هيئة السياحة في السعودية إلى إقرار نظام أكثر تساهلا في منح التأشيرات، لكن الحكومة السعودية لم تصدر أي قانون بهذا الصدد.

لكن المسلمين يمكنهم الحصول على تأشيرة مخصصة للحج والعمرة، لزيارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة.