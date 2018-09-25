الإضراب العام يوقف الحياة في شوارع الأرجنتين

هسبريس - افي

أصبحت الشوارع في المدن الرئيسية بالأرجنتين، اليوم الثلاثاء، في هدوء غير عادي مع بدء الإضراب العام الرابع الذي دعت إليه النقابات احتجاجا على حكومة الرئيس ماوريثيو ماكري، وهو الإجراء المنعكس بشكل واضح في غياب وسائل النقل العام.

وفي بوينوس أيرس توقفت محطات الحافلات والقطارات في أحياء كونستيتوثيون ورتيرو عن العمل تماما، فضلا عن كافة خطوط المترو والسكك الخاصة بالسيارات الكبيرة، كما قللت سيارات الأجرة من انتشارها في شوارع العاصمة. كذلك تم إلغاء غالبية الرحلات القادمة أو المنطلقة من الأرجنتين في أهم مطارين في البلاد.

ومع أن الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للعمل لايتضمن مظاهرات، تقوم منظمات يسارية بمظاهر احتجاجية في أماكن محورية، مثل مدخل العاصمة، حيث ظهرت أول اشتباكات مع قوات الأمن. كما شمل الإضراب المستشفيات العامة التي تقدم خدمات الطوارئ فقط، والمدارس العامة والبنوك وخدمات جمع القمامة والمحطات الخدمية.

وتحتج النقابات ضد الإجراءات التي اقترحتها الحكومة حيث يجرى التفاوض في البرلمان حول الموافقة على ميزانية محدودة لعام 2019 وسط الأزمة التي تتعرض لها الأرجنتين على خلفية تعويم العملة المحلية (البيزو) وارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية وهبوط النشاط الاقتصادي.

ويأتي الإضراب بينما يوجد ماكري في مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتجري حكومته مباحثات مع صندوق النقد الدولي للتفاوض مجددا بشأن منحها قرضا بـ50 مليار دولار، الأمر الذي تنتقده الهيئات النقابية بشدة.