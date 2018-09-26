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الرئيسية | خارج الحدود | المعارضة الموريتانية تدين إغلاق "تكوين العلماء"

المعارضة الموريتانية تدين إغلاق "تكوين العلماء"

المعارضة الموريتانية تدين إغلاق "تكوين العلماء"
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 22:50

أدانت المعارضة الموريتانية إقدام السلطات على إغلاق مركز "تكوين العلماء" الذي يديره الزعيم الروحي لإخوان موريتانيا؛ الشيخ محمد الحسن ولد الددو.

ووصف منتدى الديمقراطية والوحدة الذي يضم أكبر تشكيلات المعارضة، في مؤتمر صحفي، الاجراء بـ"التعسفي من جانب السلطة".

وأعرب قادة المعارضة عن ادانتهم لما وصفوه بسياسة "التهديد وتلفيق التهم الباطلة ضد الخصوم السياسيين"، مشددين على "وحدة تحالف المعارضة ووقوفها صفا واحدا ضد التهديدات الموجهة ضد حزب تواصل"، مردفين أن "المعارضة جسم واحد ولا مجال للاستفراد بطرف منها دون غيره". في إشارة إلى حزب تواصل الاسلامي.

وحذر قادة المعارضة من العبث بدستور البلاد من أجل مأمورية ثالثة خدمة لما وصفوه بـ"نزوات وطموحات شخصية غير مشروعة". وقالوا إن "الطريق الوحيد الضامن لاستقرار البلاد ووحدته يمر حتما بالتوجه إلى انتخابات توافقية تضمن التناوب السلمي والانتقال السلس للسلطة بين رئيس منتخب يعترف به الجميع، ورئيس منصرف تصان كرامته واحترامه".

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