ترامب يثير ضحك الجمعية العامة للأمم المتحدة

هسبريس ـ مُتابعة

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضحك بين الحضور في بداية كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عندما أثنى على سجل حكومته في الشؤون الداخلية.

وقال ترامب: "في أقل من عامين حققت حكومتي انجازات أكثر من أي إدارة، تقريبا، في تاريخ بلادنا"، مضيفا أن "هذا صحيح للغاية" عندما سمع ضحكات خافتة.

وقال الرئيس الأمريكي مازحا: "لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، ولكن لا بأس!"، حيث واصل إشادته بـ"ازدهار الاقتصاد وخفض الضرائب، والتقدم في بناء الجدار الحدودي مع المكسيك".