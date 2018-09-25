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كُتّاب وآراء
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ترامب يثير ضحك الجمعية العامة للأمم المتحدة
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 17:43
أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضحك بين الحضور في بداية كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عندما أثنى على سجل حكومته في الشؤون الداخلية.
وقال ترامب: "في أقل من عامين حققت حكومتي انجازات أكثر من أي إدارة، تقريبا، في تاريخ بلادنا"، مضيفا أن "هذا صحيح للغاية" عندما سمع ضحكات خافتة.
وقال الرئيس الأمريكي مازحا: "لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، ولكن لا بأس!"، حيث واصل إشادته بـ"ازدهار الاقتصاد وخفض الضرائب، والتقدم في بناء الجدار الحدودي مع المكسيك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - جواد كنفان الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:03
سيذكر التاريخ نزاهة الرجل و بسالته السياسية .، هو يهدف لعقد عقدة رئاسية تالية
تعليق غير لائق
-12
2 - Mohamad saif الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:12
المهم أنه يحافظ على مصالح بلاده،
و لا يجعل أهلها يهربون برا و بحرا..........
و لا يجعل أهلها يهربون برا و بحرا..........
3 - خليل هولاندا الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:17
تعرض ترامب الى استهزاء اوً الضحك من طرف الحضور في الجمعية العامة لكن هذا الرجل مهما وصلت وقاحته اوً قراراته المتخذة فانما حسب عقله تنصب في مصلحة بلده اوً خدمة بلده اوً ازدهار بلده ببنما نحن العرب نخرب بلداننا نحارب بعضنا نخلق بور الفتن ونتطاحن حتى يعشش الفقر والتخلف في بلداننا ونزداد اكتر عداوةًبيننا
الجزاءر والطغمة العسكرية جعلت من المغرب العدو الأول في حياتها انظرو الىًسوريا والعراق اليمن ليبيا مصر الخ
فإذا افتخر ترامت بمنجزاته فله الخق في ذلك أما العرب لهم عدو واحد يحاربونه من المحيط الى الخليج وهو الوطن : لا احد يريد لهدا الوطن الرقي اوً الازدهار بل يقولون لهلا يطلع يماه
اندترت الأخلاق وشاع الظلم والطغيان والفقر والجوع لا تعليم لا دين كما اراده الله لا صحة
وهذه هي الطامة الكبرى
الجزاءر والطغمة العسكرية جعلت من المغرب العدو الأول في حياتها انظرو الىًسوريا والعراق اليمن ليبيا مصر الخ
فإذا افتخر ترامت بمنجزاته فله الخق في ذلك أما العرب لهم عدو واحد يحاربونه من المحيط الى الخليج وهو الوطن : لا احد يريد لهدا الوطن الرقي اوً الازدهار بل يقولون لهلا يطلع يماه
اندترت الأخلاق وشاع الظلم والطغيان والفقر والجوع لا تعليم لا دين كما اراده الله لا صحة
وهذه هي الطامة الكبرى
4 - OUZINE MORAD الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:29
JAMAIS LES USA N'ONT EU COMME PRÉSIDENT UN PERSONNAGE PAREIL QUI FAIRE MARRER LE MONDE AVEC SES DÉCLARATIONS TRÈS SOUVENT .
.BIZARRES
TRUMP A LA PRÉSIDENCE C'EST INCROYABLE MAIS IL Y EST ACTUELLEMENT PAR ON NE SAIT QUEL HASARD MAIS LES CONSÉQUENCES POUR LES USA ALLAIENT ETRE SUREMENT INCALCULABLEMENT NÉFASTES AVEC LE TEMPS.
WAIT AND SEE!
.BIZARRES
TRUMP A LA PRÉSIDENCE C'EST INCROYABLE MAIS IL Y EST ACTUELLEMENT PAR ON NE SAIT QUEL HASARD MAIS LES CONSÉQUENCES POUR LES USA ALLAIENT ETRE SUREMENT INCALCULABLEMENT NÉFASTES AVEC LE TEMPS.
WAIT AND SEE!
5 - Gala الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:34
سخروا منه ولكن في الحقيقة هو الذي يسخر منهم
6 - مواطن ريفي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:35
خطابات ترامب شبيهة بخطابات معمر القذافي رحمه الله
7 - حسين عمري الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:38
ان يثير رئيس دولة سخرية زعماء وقادة يحكمهم" بروتكول "مضبوط داخل الامم المتحدة،فلن يكون الاترمب.او الرئيس الا رعن كما وصفه "مور".غروره فاق كل الحدود سيلسيون ومفكرون امريكيون يدقون ناقوس الخطر.إن ترمب يقود البلاد الى الهاوية..امريكا تفقد مصداقيتها كل ثانية..اشاد بعنصريته وبنائه جدار فصل عنصري مع المكسيك..ان يستفز مليار ونصف مسلم ويعلن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني..ثم في بلاهة مرضية يخاطب من يستمع اليه داخل اروقة الامم المتحدة متهكما ومتوعدا بعد سماع الضحكات(..لم اكن أتوقع هذا.لكن لا بأس. )..!!
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