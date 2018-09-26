مستشار ترامب للأمن القومي يهدد إيران بـ"الجحيم"

هسبريس - إفي

توعد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، إيران بـ"الجحيم" إذا أضرت بالولايات المتحدة أو مواطنيها أو حلفائها.

وخلال المؤتمر السنوي لمجموعة الضغط "متحدون ضد إيران نووية"، قال بولتون المعروف بمواقفه المتشددة ضد النظام الإيراني "إذا تعرضتم لحفائنا أو شركائنا، إذا لحقتم أذى بمواطنينا، إذا واصلتم الكذب والخداع، ستواجهون جحيما".

وشارك مستشار الأمن القومي في القمة المشار إليها في إطار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي شهدت الثلاثاء تبادل تصريحات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني.

وطالب ترامب العالم بـ"عزل نظام إيران" وتوعد بأنه سيفرض مزيدا من العقوبات على طهران فضلا عن تلك التي ستدخل حيز التنفيذ في نونبر، مدافعا عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.

من جانبه، اتهم روحاني نظيره الأمريكي بالسعي نحو جعل "كافة المؤسسات الدولية غير فعالة"، معتبرا أن هناك زعماء دوليين لديهم "توجهات معادية للأجانب على غرار النازيين" كما تأتي تصريحات بولتون عقب الهجوم الذي استهدف السبت الماضي عرضا عسكريا في الأهواز بإيران وتسبب في مقتل 25 شخصا.

واتهمت السلطات الإيرانية دول الخليج، وبالأخص السعودية والإمارات، بتمويل وتسليح منفذي الهجوم التابعين لحركة "النضال العربي لتحرير الأهواز".