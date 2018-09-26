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الرئيسية | خارج الحدود | مستشار ترامب للأمن القومي يهدد إيران بـ"الجحيم"

مستشار ترامب للأمن القومي يهدد إيران بـ"الجحيم"

مستشار ترامب للأمن القومي يهدد إيران بـ"الجحيم"
هسبريس - إفي
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:35

توعد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، إيران بـ"الجحيم" إذا أضرت بالولايات المتحدة أو مواطنيها أو حلفائها.

وخلال المؤتمر السنوي لمجموعة الضغط "متحدون ضد إيران نووية"، قال بولتون المعروف بمواقفه المتشددة ضد النظام الإيراني "إذا تعرضتم لحفائنا أو شركائنا، إذا لحقتم أذى بمواطنينا، إذا واصلتم الكذب والخداع، ستواجهون جحيما".

وشارك مستشار الأمن القومي في القمة المشار إليها في إطار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي شهدت الثلاثاء تبادل تصريحات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني.

وطالب ترامب العالم بـ"عزل نظام إيران" وتوعد بأنه سيفرض مزيدا من العقوبات على طهران فضلا عن تلك التي ستدخل حيز التنفيذ في نونبر، مدافعا عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.

من جانبه، اتهم روحاني نظيره الأمريكي بالسعي نحو جعل "كافة المؤسسات الدولية غير فعالة"، معتبرا أن هناك زعماء دوليين لديهم "توجهات معادية للأجانب على غرار النازيين" كما تأتي تصريحات بولتون عقب الهجوم الذي استهدف السبت الماضي عرضا عسكريا في الأهواز بإيران وتسبب في مقتل 25 شخصا.

واتهمت السلطات الإيرانية دول الخليج، وبالأخص السعودية والإمارات، بتمويل وتسليح منفذي الهجوم التابعين لحركة "النضال العربي لتحرير الأهواز".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الصامت الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:49
تريد ضرب ايران لانها تريد بيع نفطها بعملة غير الدولار كما فعلتم مع صدام حسين بالعراق اراد بيع البترول بغير الدولار فتم اجتياح العراق تحت مسمى اسلحة الدمار الشامل ........
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27
2 - متابع الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:50
فقط "بلا بلا بلا" لن تجازف امريكا بضرب ايران حتى تتاكد من خلوها من القنابل النووية
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10
3 - متامل الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:57
صياد الللقالق والنعام والتماسيح الشرسة يلقاها يلقاها يلقاها ولا تنس انه كما تدين تدان وكما تقتل تموت لا تنسئ .
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17
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