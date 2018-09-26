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الرئيسية | خارج الحدود | تقبيل صحافية يجلب انتقادات إلى رئيس المكسيك

تقبيل صحافية يجلب انتقادات إلى رئيس المكسيك

تقبيل صحافية يجلب انتقادات إلى رئيس المكسيك
هسبريس - إفي
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:55

يواجه الرئيس المكسيكي المنتخب، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حالة من الجدل بعد أن طبع قبلة على وجنة مراسلة صحفية وجهت له سؤالا أثناء جولة بولاية باها كاليفورنيا.

واقتربت لورينا جارسيا، الصحفية بجريدة "Mexicano"، من لوبيز أوبرادور وسألته ما إذا كان مهتما بفوز حزبه "حركة التجديد القومي" في الانتخابات المزمع إجرائها العام المقبل في ولاية باها كاليفورنيا لاختيار حاكما جديدا لها.

فما كان من الرئيس المنتخب إلا التوقف والابتسام، ودون أن يرد على السؤال طبع قبلة على وجنة الصحفية، ثم واصل طريقه نحو سيارته.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية لأوبرادور مع الصحفيات اللاتي يتابعن نشاطه، بعد أن توجه لبعضهن بالحديث منذ أيام داعيا إياهن بـ"محبوباتي".

واعتبرت المراسلة في تصريحات لإذاعة "راديو فورميولا" أن هذه القبلة كانت تحمل قلة احترام تجاهها، معربة عن استيائها لأنها كانت تنتظر إجابة.

من جانبه، قال خيسوس راميريز كويباس، المتحدث باسم الرئيس المنتخب، احترام أوبرادور للصحفية ولحقها في التعبير عن وجهة نظرها، وقال: "إذا كانت قد شعرت بالإهانة، يجب احترام ذلك"، داعيا كل المراسلات للتعبير بحرية عن عدم اتفاقهم مع الرئيس.

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