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الرئيسية | خارج الحدود | معطيات جديدة تورط رمضان في تهمة الاغتصاب

معطيات جديدة تورط رمضان في تهمة الاغتصاب

معطيات جديدة تورط رمضان في تهمة الاغتصاب
هسبريس- أ. ف. ب
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:38

رفض قضاة التحقيق الفرنسيون، الثلاثاء، ثالث طلب للإفراج عن طارق رمضان بعد ظهور عناصر جديدة تناقض رواية المفكر الإسلامي المحتجز منذ سبعة أشهر في فرنسا بتهمتي اغتصاب ينفيهما، وفق ما علم من مصادر متطابقة الأربعاء.

وتتعارض رواية طارق رمضان، السويسري البالغ من العمر 56 عاماً، الذي ينكر إقامة علاقات جنسية مع المدعيتين، مع ما خلص إليه الفحص الخبير لهاتفه وجهاز الكمبيوتر التابع له، والذي سلمت خلاصته إلى القضاة يوم الاثنين، وفق مصدر قريب من التحقيق أكد معلومات نشرها موقع "مسلم بوست".

ولكن ما يزال ينبغي أن يعطي قاضي الحريات والاحتجاز رأيه خلال ثلاثة أيام.

ورمضان مصاب بالتصلّب اللويحي ويتلقى العلاج في السجن، وهو يطالب بوضعه تحت المراقبة القضائية مقابل تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة بقيمة 300 ألف يورو.

ومع إقراره بإقامة علاقات خارج الزواج، وعلاقات تقوم على "السيطرة" مع عشيقات سابقات، فإنه يقول إنه لم يقم أي علاقة جنسية مع المرأتين، وإحداهما هندة العياري، السلفية السابقة التي أصبحت ناشطة علمانية، والثانية تستخدم اسم "كريستيل".

وكرر محاميه، بعد مقابلته مع "كريستيل" في 18 سبتمبر في محكمة باريس، أن موكله "لم يقم علاقة جنسية مع المشتكية".

وفي سويسرا، يستهدفه كذلك تحقيق بتهمة الاغتصاب فتح منتصف سبتمبر في جنيف، بعد شكوى تقدمت بها امرأة في أبريل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مواطن مغربي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:51
هؤلاء هم "الإسلاميون" ...
يدعون النبل والطهارة في العلن...
و يقترفون الرذائل ... حين يأوون إلى الظلام ...
----
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-16
2 - داهية إسلامي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 13:57
ومع إقراره بإقامة علاقات خارج الزواج، وعلاقات تقوم على "السيطرة" مع عشيقات سابقات، فإنه يقول إنه لم يقم أي علاقة جنسية مع المرأتين، وإحداهما هندة العياري، السلفية السابقة التي أصبحت ناشطة علمانية، والثانية تستخدم اسم "كريستيل". داعية اسلامي وااااعجبي ..... نحن المنفتحون على الأقل لانزعم القداسة وليس على الدولة أن تعتقلتنا متلبسين حتى نعترف بممارسة العلاقة المتوافق بشأنها . نعم نحن نفعل ولكن لانجبر من تحت إمرتنا على ذالك ولانواقع زوجة محصنة احتراما لزوجها وليس خوفا من النار .
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11
3 - ابن المغرب الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:01
القضاء الفرنسي..
ليس مثل قضاء دول الخليج او شمال أفريقيا..
إن كان بريئا سيخرج ان كان مجرما سينال عقابه.. ولا داع للهرطقات العاطفية الغبية
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32
4 - اشك في التهمة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:09
... كم هو قاص على الرجل ان يدان في كبره بتهمة الاغتصاب
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8
5 - زهير الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:12
يريدون تحطيم نفسية المفكر الاسلامي الذي يتحدى مفكري الغرب في عقر دارهم...فهناك حاليا شخصان لم يقدر عليهم مفكرو الغرب و هما الدكتور ذاكر نايك المتخصص في مقارنة الاديان و المفكر طارق رمضان. و لكن موقع رمضان اخطر لانه يواجه العلمانية التي يتبجح بها العالم الغربي مقابل جبهة التدين. بالاضافة الى انه حفيد حسن البنا مؤسس الاخوان بعبع المتسلطين في الغرب و الشرق. لكن هيهات. و لا اشك تمويل الحملة عليهم من طرف امير الامارات.
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-13
6 - تجار دين أم ذئاب ملتحية؟؟ الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:13
هههههه هل هاته الحوادث تتبث السقوط المدوي المتوالي لتجار الدين من الطيف الإخواني و السلفي الوهابي وكل من يواليهم و السقوط المتتابع لتجاربهم الفاشلة في الحكم و في تدبير الشأن العام في العالم العربي...
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7
7 - abdou الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:14
Si un moyen de le museler sans peine ,au moment que le tribunal démocratique français peut le poursuivre autrement .Dans une maison de retraites par exemple ...en lui laissant les moyens de prêcher s'il a besoin !?
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-1
8 - عماد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:25
وبهذا يكون رمضان هذا قد شوه صورة الاسلام واضر بالمسلمين اكثر مما نفعهما.اتقوا الله في انفسكم قبل ان تتوجهوا للدعوة.
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7
9 - yahya الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:32
أقسم بالله كنت احترم هذا الرجل بشدة و كنت أكن اقدره باقتدار عظيم لأنه حببني في الإسلام. لكن صدمتي عظمى! في البداية انكرت ذلك لكن المصيبة انه اعترف بإقامة علاقة خارج الزواج و الله لم أعد اعرف في من أثق. عائض القرني كان يحرم الغناء و الآن حلله
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5
10 - idane الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:34
la presemption d innocence n a pas ete respecte. pk il. n a pas eu le meme traitement que l affaire DSK???? apres 7mois ils ont un resultat d expertise sur son tel.et son pc!! pk tant de retard? pk il est chifonne ds les medias? l9adia fiha innnnnnaaa :) juste apres sa detention une petition.a ete lance pour retirer qq verset du coran est ce logique? oui ramadan qui n aurai pas laisse ca passe est detenu ....
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-2
11 - ربيعة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:36
اصبح الإغتناء من وراء الإغتصاب طريقة سهلة للمحتريفات . يجب على السلطة معاقبة هذا النوع من النساء تذهب بمحض إرادتها وتطالب في الأخير بتعويض
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0
12 - Remarque الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:42
أتعجب لدول تبيح الدعارة و ترخص بيع الخمور و تتابعك عن دلك و خصوصا ادا كنت مسلما
ممكن أن تتم المتابعة عن العنف ادا كانت شهادة طبية تثبت دلك اما ان تدهب واحدة مجلوقة و تتهمك و هي دهبت برضاها فهدا اسميه
La chasse de primes
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4
13 - عبدو الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:42
السيد طارق رمضان مفكر ومحاضر من الطراز العالي ، من خلاله كتبه و محاضراته يفحم معارضيه، قد يكون مذنبا لكن من المؤكد ان أي شخص مسلم ناجح و ذكي في المجتمع الغربي يصبح امام الاخر تهديدا او شوكة في حلقهم . قد نتفق و نختلف مع افكاره لكنه فرض نفسه في الجامعات الغربية و له صيت طيب عند الجالية المسلمة.

فالسيد رمضان ماكان ليحاكم لولا تدخل السحاقية فوريس التي دفعت بالمشتكيات لتوجيه الاتهام له . و يبقى السؤال هل هذه المحاكمة بريئة.
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1
14 - omar الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:45
الله يفك وحلتك يا أخي
كنت اسمع من البعض على سجالاتك مع الغرب ولما أردت الإطلاع على آراءك بنفسي صدمت بهذه الاخبار المتضاربة
لا يسعنا إلا الدعاء لك بفك سراحك وبالشفاء أن شاء الله
لا يمكننا الخوض في امور القضاء
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0
15 - محمد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 14:59
يقول الله تعالى،ً،يا ابها الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ً
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16 - مستفسر الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 15:02
وجد امام مسجد يام الناس في الصلوات ويدرس الصبيان القران الكريم وجد يمارس الفساد مع امراة في المسجد وتساءت مع نفسي كيف يقوم هؤلاء الفقهاء بتدنيس المسجد ويمارسون الفساد فيه وهدا مالا يقوم به اي سكير او عربيط او زير نساء ولو بجانب المسجد فقلت في نفسي ربما هناك ادعية او صلوات او ما شابه دالك لمحو الدنوب وخصوصا الكباءر منها حسب تفكيري انداك وسالت مجموعة من الناس فلم يستطع احد ايجاد جواب ومرت السنون وتكررت حماقات الفقهاء كاللواط والزنة في المساجد كررت نفس التساءل بين مجموعة من الجلساء فاجابني احدهم وهو رجل عادي حيت قال لي ان الاتقياء وحاملي كتاب الله يغويهم الشطان بنفسه ولا يرسل لهم معاونيه فهل هدا صحيح اللهم ابعد عنا وعنكم الشياطين كبيرهم وصغيرهم انك سميع مجيب
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17 - medmod الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 15:03
اسميهم الدواعي منافقون اسلاميوا الدولار . لسنا بحاجة اليهم كل شيء في القران . لا داعي لدعية او دواعي مصيرهم جهنم انشاء الله .
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