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كُتّاب وآراء
معطيات جديدة تورط رمضان في تهمة الاغتصاب
رفض قضاة التحقيق الفرنسيون، الثلاثاء، ثالث طلب للإفراج عن طارق رمضان بعد ظهور عناصر جديدة تناقض رواية المفكر الإسلامي المحتجز منذ سبعة أشهر في فرنسا بتهمتي اغتصاب ينفيهما، وفق ما علم من مصادر متطابقة الأربعاء.
وتتعارض رواية طارق رمضان، السويسري البالغ من العمر 56 عاماً، الذي ينكر إقامة علاقات جنسية مع المدعيتين، مع ما خلص إليه الفحص الخبير لهاتفه وجهاز الكمبيوتر التابع له، والذي سلمت خلاصته إلى القضاة يوم الاثنين، وفق مصدر قريب من التحقيق أكد معلومات نشرها موقع "مسلم بوست".
ولكن ما يزال ينبغي أن يعطي قاضي الحريات والاحتجاز رأيه خلال ثلاثة أيام.
ورمضان مصاب بالتصلّب اللويحي ويتلقى العلاج في السجن، وهو يطالب بوضعه تحت المراقبة القضائية مقابل تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة بقيمة 300 ألف يورو.
ومع إقراره بإقامة علاقات خارج الزواج، وعلاقات تقوم على "السيطرة" مع عشيقات سابقات، فإنه يقول إنه لم يقم أي علاقة جنسية مع المرأتين، وإحداهما هندة العياري، السلفية السابقة التي أصبحت ناشطة علمانية، والثانية تستخدم اسم "كريستيل".
وكرر محاميه، بعد مقابلته مع "كريستيل" في 18 سبتمبر في محكمة باريس، أن موكله "لم يقم علاقة جنسية مع المشتكية".
وفي سويسرا، يستهدفه كذلك تحقيق بتهمة الاغتصاب فتح منتصف سبتمبر في جنيف، بعد شكوى تقدمت بها امرأة في أبريل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
يدعون النبل والطهارة في العلن...
و يقترفون الرذائل ... حين يأوون إلى الظلام ...
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ليس مثل قضاء دول الخليج او شمال أفريقيا..
إن كان بريئا سيخرج ان كان مجرما سينال عقابه.. ولا داع للهرطقات العاطفية الغبية
ممكن أن تتم المتابعة عن العنف ادا كانت شهادة طبية تثبت دلك اما ان تدهب واحدة مجلوقة و تتهمك و هي دهبت برضاها فهدا اسميه
La chasse de primes
فالسيد رمضان ماكان ليحاكم لولا تدخل السحاقية فوريس التي دفعت بالمشتكيات لتوجيه الاتهام له . و يبقى السؤال هل هذه المحاكمة بريئة.
كنت اسمع من البعض على سجالاتك مع الغرب ولما أردت الإطلاع على آراءك بنفسي صدمت بهذه الاخبار المتضاربة
لا يسعنا إلا الدعاء لك بفك سراحك وبالشفاء أن شاء الله
لا يمكننا الخوض في امور القضاء