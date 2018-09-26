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كُتّاب وآراء
الحرب الأهلية تقتل 400 ألف في جنوب السودان
تسببت الحرب الأهلية في جنوب السودان بمقتل 382 ألفا و900 شخص على الأقل، في أقل من خمس سنوات، وهي حصيلة أكبر بكثير من التقديرات السابقة وتتجاوز ضحايا النزاع الدامي المستمر في سوريا منذ سبع سنوات، حسب ما أظهرته دراسة جديدة صادرة أمس الثلاثاء.
وتم إنجاز هذا البحث الإحصائي من قبل كلية لندن للصحة والطب بتكليف من المعهد الأمريكي للسلام وبالمشاركة مع وزارة الخارجية الأمريكية.
وقدر الباحثون عدد الوفيات التي نتجت مباشرة من العنف وكذلك الوفيات الناتجة من زيادة خطر الإصابة بالأمراض والحد من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، في الحرب الأهلية التي بدأت في دجنبر 2013.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى مقتل عشرات الآلاف. بينما الحصيلة الجديدة يمكن مقارنتها بضحايا النزاع في سوريا، والذي تسبب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص منذ اندلاع النزاع في مارس 2011.
وأشارت الدراسة البريطانية الى أن معظم الضحايا في الحرب الأهلية سقطوا في شمال وجنوب البلاد.
وحلل الباحثون بيانات الوفاة، وضموها للتقارير الإعلامية و227 احصاء أجرتها وكالات إنسانية لتحديد وتمييز حالات الوفاة المرتبطة بالنزاع. وأكدوا أن النتائج التي توصلوا إليها "تشير إلى أنه يجب تعزيز الاستجابة الإنسانية في جنوب السودان، وأن جميع الأطراف يجب أن يسعوا إلى حل سريع للنزاع".
وخلفت الحرب عشرات آلاف القتلى ونحو أربعة ملايين نازح في وقت انهار اقتصاد الدولة الغنية بالنفط. وشهدت الحرب مذابح عرقية واعتداءات على المدنيين وحالات اغتصاب على نطاق واسع، وتجنيد أطفال كجنود الى جانب انتهاكات اخرى لحقوق الإنسان.