مدارس تركيا تستقبل 600 ألف تلميذ من سوريا

هسبريس ـ مُتابعة

استقبلت المدارس التركية مع بدء العام الدراسي الجديد أكثر من 600 ألف تلميذ سوري.

وحسب معطيات لوزارة التعليم التركية، فإن قرار دمج التلاميذ السوريين في النظام التعليمي التركي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الدراسي الماضي 2017-2018.

وفي هذا الإطار، ألزمت وزارة التعليم التركية السوريين بتسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية، وتكثيف الدروس باللغة التركية في مراكز التعليم المؤقتة.

وحسب معطيات مديرية دائرة الهجرة العامة في أنقرة، فإن عدد السوريين المقيمين في تركيا الذين هم في سن التمدرس، يبلغ مليونا و47 ألفا.

وأضافت المصادر ذاتها أن تسجيل هؤلاء الأطفال في المدارس التركية التابعة لوزارة التربية لا يزال مستمرا.

وأبرزت المديرية أنه اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2018-2019، لن تفتح تركيا مراكز تعليم مؤقتة، وسيبدأ الأطفال السوريون مسيرتهم التعليمية في المدارس التركية الرسمية.