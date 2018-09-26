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الرئيسية | خارج الحدود | طرد معلمة أعطت تلاميذها صفرا بولاية فلوريدا

طرد معلمة أعطت تلاميذها صفرا بولاية فلوريدا

طرد معلمة أعطت تلاميذها صفرا بولاية فلوريدا
هسبريس ـ متابعة
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:45

وجدت معلمة أمريكية بولاية فلوريدا نفسها مفصولة عن العمل بسبب منحها لتلامذتها أصفارا، وهو ما تم اعتباره مخالفة لقوانين المؤسسة التي تعمل فيها.

وتحظر عدد من الولايات الأمريكية منح صفر للتلميذ حتى لا تشكل هذه النقطة عنصر إحباط نفسي له.

وزعمت المعلمة أنها لم تكن تعلم بالأمر، وبالتالي عندما تهاون بعض التلاميذ من إنجاز فرض منزلي لم تتردد في منحهم أصفارا، فبادرت المدرسة بطرد المعلمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فهموووني الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 21:59
في بلادي السعيدة يعطون لك صفر و لهراوة ويقولون لك مزيان فيك باش تقرأ مزيان.
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6
2 - غير راضية على الوضع الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:00
أمريكا تتخاف على التلاميذ من الإحباط بسبب المعلمة التي اعطتهم صفر اش غادي نقولوا احنا الاصفار غير كيتشايروا بسبب أو بدون سبب يجيك الإحباط ولا مايجيكش حتى حد مامسوقش لك
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22
3 - bouchra f boston الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:07
ياودي المدرسة هنا في الميريكان كيمشي لها الطفال او هما فرحانين مو فرين لهم كلشي.ان تعامل معاهم ووووو العقبى لببلادنا ان شاء الله
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27
4 - ziani saly الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:07
au maroc c est normal que les prof d etat donne zero au eleve sans pense a leur depression et plus il peuvent perdre l annee 2 ou 3 fois avant de quite l education a jamais
et ca c est le bute de notre etat de fabrique des incapables mentale et des chaumeurs des mcharmline des ignaurants qui ne save meme pas communique avec d autre culture
de plus l etat a toujours essaye de lier l image d un marocain a l ignaurance la criminalite et le terrorisme la pauvrete la misere ect grace a une souche politique minable et qui n est pas populaire et na pas de legitimite elective
meme le roi n a pas la bayaa du peuple cause les elective sont la minaurite politique et la plus part de peuple ne vote pas pour eux
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-11
5 - نزعيات النسق كما قيل الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:08
أخطر كذبة في الدنيا !

 
ولا أمين عام مقدس كل رجالها تحت النقد والإعتراض جهرا وعلانية ومن يمتنع ويمنع الناس من النقد



الشيخ حسن مشيمش
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-15
6 - أستاذ الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:13
والأستاذ مسكين واخ يتصاب بالإحباط ولا يموت ماشي مشكل
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3
7 - amir الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:18
Je crois que le professeur sera déprimé si ses élèves ont une note 20/20 . Je me souviens que mon professeur de maths aimait les mauvaises notes et trouvait une satisfaction Qu on il annonçait les notes.
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1
8 - Ayman الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 22:20
سوف أعطي تحليل شخصي على التعليم المغربي بصراحة عندما اقرا واستمع الا مايقال عن التعليم في المغرب استغرب ما اسمعه.الكل يوجه الاتهام نحوى الدولة وهذا صحيح نسبيا فالمغاربة هم السبب في ماوصل له التعليم؟؟ساوضخ لكم المغاربة للاسف عندما لاحظو ان التدريس في مدارس الحكومية لم يعد بالمستوى المطلوب كان الاجدار المطالبة بإصلاح التعليم مع إبقاء الابناء في مدارس العمومية للاسف كان العكس اصبحت الاسر تبحث عن تعليم جيد في مدارس خاصة وبدأ المدرس العمومية تضعف تضعف حتى وصلت الا هذا المستوى فساهم الشعب في تسهيل الطريق على الحكومة في ايجاد طريقة لخوصصة التعليم العمومي رغم ان نفس اطر التدريس ستبقى نفسها تدرس التلاميذ ولكن هات المرة بالمقابل لا أيها الشغب عندما تلاحظ قطاع ينهار طالب بالاصلاح ولا تبحث عن البديل حتى يتم اصلاح ذلك القطاع.
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