طرد معلمة أعطت تلاميذها صفرا بولاية فلوريدا

هسبريس ـ متابعة

وجدت معلمة أمريكية بولاية فلوريدا نفسها مفصولة عن العمل بسبب منحها لتلامذتها أصفارا، وهو ما تم اعتباره مخالفة لقوانين المؤسسة التي تعمل فيها.

وتحظر عدد من الولايات الأمريكية منح صفر للتلميذ حتى لا تشكل هذه النقطة عنصر إحباط نفسي له.

وزعمت المعلمة أنها لم تكن تعلم بالأمر، وبالتالي عندما تهاون بعض التلاميذ من إنجاز فرض منزلي لم تتردد في منحهم أصفارا، فبادرت المدرسة بطرد المعلمة.