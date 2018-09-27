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الرئيسية | خارج الحدود | ساجد يروج لسياحة المملكة في معرض بالصين

ساجد يروج لسياحة المملكة في معرض بالصين

ساجد يروج لسياحة المملكة في معرض بالصين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 23:55

يقوم محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بمعية لمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، بزيارة عمل إلى الصين للمشاركة في المعرض الدولي الثقافي بجهة دون هونغ (DUN HUANG)، "في إطار تقوية علاقات التعاون التي تجمع المملكة المغربية مع جمهورية الصين الشعبية، وبدعوة من وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية"وفق بلاغ توصلت به هسبريس.

وأشارت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في البلاغ سالف الذكر، إلى أن "هذه الزيارة تشكل فرصة لمزيد من تقوية العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمارات السياحية والنقل الجوي والتكوين، تفعيلا لمضامين الاتفاقية التي وقعت على هامش الزيارة الملكية لجمهورية الصين الشعبية خلال سنة 2016".

وأضاف البلاغ ذاته أن "هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة المشاورات مع الجانب الصيني في ميدان الربط الجوي بين البلدين، والنتائج الإيجابية التي تحققت بفضل إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول للمملكة المغربية؛ وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء والمهنيين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الطيران المدني، من أجل الدفع بهذا القطاع ليسهم في تنمية القطاع السياحي وترويج وجهة المغرب لدى الصين".

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