تسجيل ارتفاع حالات الاغتصاب بـ21% في البرتغال

هسبريس - متابعة

تزايدت الشكاوى من التعرض للاغتصاب في البرتغال العام الماضي بنسبة 21.3%، وهو ما يتناقض مع الانخفاض العام الذي تشهده كافة أنواع جرائم العنف في البلاد، وفقا لأرقام رسمية.

ونشرت الصحافة البرتغالية بيانات صادرة عن وزارة العدل مفاداها ارتفاع حالات الاغتصاب من 335 حالة عام 2016 إلى 408 حالة عام 2017، مؤكدة أن البلاد لم تشهد مثل هذه النسبة العالية منذ عام 2010.

ووصل عدد الشكاوى في عام 2017 ما مجموعه 84 اتهاما رسميا متعلقا بهذه الجريمة في بلد تتراوح عقوبتها فيه بين سنتين وعشر سنوات من السجن، وهي عقوبة غالبا لا يتم تنفيذها.

ويتجلى ذلك من خلال البيانات الصادرة عن وزارة العدل البرتغالية، فمن بين 404 شخصا أدينوا بارتكاب جرائم جنسية في عام 2016، 37% منهم فقط سُجنوا بالفعل، و5% أخرون صدرت ضدهم عقوبات مخففة كما هو حال الغرامات أو العمل المجتمعي، في حين تم تعليق عقوبة السجن بحق 58%.

وكشفت دراسة استقصائية في عام 2016 أن 29% من البرتغاليين يعتبرون أن ممارسة الجنس بدون موافقة له ما يبرره في بعض الحالات، عندما تكون الضحية تحت تأثير الكحول أو المخدرات.