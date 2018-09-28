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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسي يحصل على وظيفة بعد نصيحة من ماكرون

فرنسي يحصل على وظيفة بعد نصيحة من ماكرون

فرنسي يحصل على وظيفة بعد نصيحة من ماكرون
هسبريس - رويترز
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 02:35

حصل شاب فرنسي عاطل على وظيفة بعد أن انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يبلغه بأن كل المطلوب منه ليجد عملا هو أن يعبر الطريق ويسأل.

لكن جوناتون جاهان (25 عاما) لم يعبر الطريق وإنما اتصلت به وكالة للتشغيل المؤقت وعرضت عليه العمل سائقا لحافلة، فقبل.

وفي حديث لتلفزيون (بي.إف.إم) قال جاهان الذي درس البستنة وكان يبحث منذ شهور عن وظيفة في مجال تخصصه "أنا سعيد لأنني سأعمل في شيء أحبه". وذكرت القناة أنه رفض 20 عرضا آخر.

وكان للشهرة التي نالها الشاب بسبب حديثه مع ماكرون خلال يوم مفتوح في قصر الإليزيه يوم 15 سبتمبر أيلول مفعول السحر عليه، بل وعلى الرئيس نفسه الذي تراجعت معدلات التأييد له إلى أقل من 30 في المئة وهي أدنى نسبة منذ انتخابه.

وفجر مقطع الفيديو ردود فعل محمومة على الإنترنت وفي وسائل الإعلام بشأن حديث الرئيس الذي افتقر للكياسة وتساؤلات عما إن كان محقا في الإشارة إلى وجود تفاوت بين نسبة البطالة التي تبلغ تسعة في المئة وآلاف الوظائف الشاغرة.

وقال الرئيس البالغ من العمر 40 عاما لجاهان في حديث صريح لم يخل من الدماثة "في قطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم بل والإنشاءات، في كل مكان أذهب إليه، يبلغني الناس أنه يبحثون عن عمالة".

وأضاف "لو أني عبرت الطريق لوجدت لك شيئا. إنهم يريدون أشخاصا على استعداد للعمل".

وبعد هذا الحوار نشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص يعبرون الطريق بحثا عن وظيفة، بعضهم لم يبتسم له الحظ وبعضهم وجد الشهرة والثراء.

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