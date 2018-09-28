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كُتّاب وآراء
قانون روسي يصرف المعاشات من "أموال الفساد"
تبنى مجلس النواب في روسيا قانونا سيسمح بتخصيص الأموال التي جرت مصادرتها في جرائم فساد لصندوق المعاشات في البلاد.
وبموجب القانون، اعتبارا من عام 2019، ستخصص كافة الأموال التي جرت مصادرتها في مثل هذا النوع من الجرائم والأرباح العائدة من بيع الأصول المصادرة لصندوق المعاشات الحكومي.
ولم يكشف عن قيمة المبلغ الذي قد يصل إلى صندوق المعاشات سنويا بعد الأحكام ذات الصلة، لكن بعض المشرعين يعتقدون أنها خطوة مهمة تسهم في تخفيف مشكلات اجتماعية.
ويعتبر النائب أندريه إيسايف، عضو حزب روسيا المتحدة الحاكم وأحد واضعي مشروع القانون، أن أموال الفاسدين قد تساعد في دفع المعاشات وتخفيض المشكلات المحتمل أن تنجم عن إصلاح المعاشات المثير للجدل الذي تبناه الدوما اليوم نهائيا.
ويرفع مشروع القانون، المعدل بناء على طلب الحكومة نفسها، سن التقاعد من 60 إلى 65 بالنسبة إلى الرجال ومن 55 إلى 60 بالنسبة إلى النساء.