24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "رايتس ووتش" تُطالب المغرب بالتحقيق في مقتل "شهيدة الهجرة" (5.00)

  2. قانون روسي يصرف المعاشات من "أموال الفساد" (5.00)

  3. إعلانات "الهجرة السرية" إلى أوروبا على فيسبوك تورط 12 شخصا (5.00)

  4. ديدان تغزو منازل ومدرسة بالعاصمة الاقتصادية (5.00)

  5. منعشون عقاريون يرفضون الترحيل القسري لساكني "بيوت الصفيح" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قانون روسي يصرف المعاشات من "أموال الفساد"

قانون روسي يصرف المعاشات من "أموال الفساد"

قانون روسي يصرف المعاشات من "أموال الفساد"
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 01:22

تبنى مجلس النواب في روسيا قانونا سيسمح بتخصيص الأموال التي جرت مصادرتها في جرائم فساد لصندوق المعاشات في البلاد.

وبموجب القانون، اعتبارا من عام 2019، ستخصص كافة الأموال التي جرت مصادرتها في مثل هذا النوع من الجرائم والأرباح العائدة من بيع الأصول المصادرة لصندوق المعاشات الحكومي.

ولم يكشف عن قيمة المبلغ الذي قد يصل إلى صندوق المعاشات سنويا بعد الأحكام ذات الصلة، لكن بعض المشرعين يعتقدون أنها خطوة مهمة تسهم في تخفيف مشكلات اجتماعية.

ويعتبر النائب أندريه إيسايف، عضو حزب روسيا المتحدة الحاكم وأحد واضعي مشروع القانون، أن أموال الفاسدين قد تساعد في دفع المعاشات وتخفيض المشكلات المحتمل أن تنجم عن إصلاح المعاشات المثير للجدل الذي تبناه الدوما اليوم نهائيا.

ويرفع مشروع القانون، المعدل بناء على طلب الحكومة نفسها، سن التقاعد من 60 إلى 65 بالنسبة إلى الرجال ومن 55 إلى 60 بالنسبة إلى النساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.