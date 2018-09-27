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كُتّاب وآراء
جيش أمريكا يؤكد قتل عراقيين وسوريين بـ"الخطأ"
قال الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إن ما يربو على 1100 مدني قتلوا في ضربات بقيادة الولايات المتحدة على أهداف لـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، في العراق وسوريا، منذ أن بدأت العملية في 2014.
وقال التحالف الذي يقاتل متشددي "داعش"، في بيان، إنه حدد خلال شهر غشت 53 مدنيا إضافيا قتلوا دون قصد، ليصل الإجمالي إلى 1114 مدنيا على الأقل منذ غشت 2014.
والرقم الرسمي الذي أصدره الجيش الأمريكي أقل كثيرا من أرقام المنظمات الأخرى.. وتقول "جماعة أيرورز" إن ما لا يقل 6575 مدنيا قتلوا في ضربات التحالف.
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تعليقات الزوّار (4)
العرب في سبات و لن يفيقوا من نومهم ال يوم الساعة !