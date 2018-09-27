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الرئيسية | خارج الحدود | جيش أمريكا يؤكد قتل عراقيين وسوريين بـ"الخطأ"

جيش أمريكا يؤكد قتل عراقيين وسوريين بـ"الخطأ"

جيش أمريكا يؤكد قتل عراقيين وسوريين بـ"الخطأ"
هسبريس - رويترز
الخميس 27 شتنبر 2018 - 19:31

قال الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إن ما يربو على 1100 مدني قتلوا في ضربات بقيادة الولايات المتحدة على أهداف لـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، في العراق وسوريا، منذ أن بدأت العملية في 2014.

وقال التحالف الذي يقاتل متشددي "داعش"، في بيان، إنه حدد خلال شهر غشت 53 مدنيا إضافيا قتلوا دون قصد، ليصل الإجمالي إلى 1114 مدنيا على الأقل منذ غشت 2014.

والرقم الرسمي الذي أصدره الجيش الأمريكي أقل كثيرا من أرقام المنظمات الأخرى.. وتقول "جماعة أيرورز" إن ما لا يقل 6575 مدنيا قتلوا في ضربات التحالف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - wood الخميس 27 شتنبر 2018 - 19:55
الإنسان العربي لا قيمة له لأنه اصلا لم يعطي قيمة لنفسه . فعدد القتلى من العراقيين و السوريين الذين قتلوا من طرف انظمتهم أضعاف ما قتلت القوات الإستعمارية . فتاريخ المنطقة حافل بالمجازر التي يرتكبها الحكام العرب ضد شعوبهم و دائما يكون وراءها الصراع على الحكم . فما قتلته امريكا في العراق و سوريا خلال السنوات الأخيرة قتله السيسي في ليلة واحدة عند فض إعتصام رابعة العدوية و أحرق جثتهم في الهواء الطلق . دون ننسى جرائم السعودية في اليمن و العشرية السوداء في الجزائر و مجازر دارفور في السودان و اللائحة طويلة !!!
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2 - khalid الخميس 27 شتنبر 2018 - 20:08
شتي لمسلمين مابقينة تنسواو والو والسبب هما هاد الحكام لي باعونا والله اعلم هما لي دايرين هادشي ولينة فئران تجارب ولكن عند الله غالييييين
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3 - عربي الخميس 27 شتنبر 2018 - 20:10
نتوما غير قتلوا الأبرياء راه العرب ليست لهم قيمة لبعضهم البعض اذا هنيئا لكم يا شعب امريكا هنيئا لكم يا أهل البورغر و البيرة ! أهل الفسق و الكفر ... يوم القيامةً لكم جهنم!

العرب في سبات و لن يفيقوا من نومهم ال يوم الساعة !
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4 - سعيد الخميس 27 شتنبر 2018 - 20:22
(و من يهن يسهل الهوان عليه، و ليس لجرح بميت ايلام ) رحم الله المتنبي، يقع هاذا لاننا أمة ضعيفة و تستاسد على اولادها و اخوانها و جيرانها و تتحالف مع أعدائها ،تخيلوا معي لو هاذا العدد من الأبرياء المدنيين سقط في أوروبا أو أمريكا؟ لكن في نظر الغرب المدنيون العرب مجرد ارقام حتى عند حكوماتهم، ،،؛
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