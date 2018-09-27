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الرئيسية | خارج الحدود | وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تتعرض للاغتيال

وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تتعرض للاغتيال

وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تتعرض للاغتيال
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 27 شتنبر 2018 - 22:45

أفاد متحدث عراقي بأن وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، الشابة تارة فارس، قتلت بهجوم مسلح في بغداد.

وذكر قاسم عبد الهادي، مدير إعلام دائرة صحة بغداد الرصافة، في بيان صحفي، أن "جثة تارة فارس وصلت إلى مستشفى الشيخ زايد وعليها آثار أعيرة نارية في الرأس والصدر".

وتشتهر تارة فارس في المجتمع العراقي بعرض صورها الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الحفلات الخاصة، وهي تقود سيارتها، وفي الشوارع والساحات العامة.

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