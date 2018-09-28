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الرئيسية | خارج الحدود | البنتاغون يقوي جاهزية سلاح الجو بـ351 طائرة

البنتاغون يقوي جاهزية سلاح الجو بـ351 طائرة

البنتاغون يقوي جاهزية سلاح الجو بـ351 طائرة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 17:33

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توصلها لاتفاق مع شركة "بوينغ" لشراء 351 طائرة تدريب من طراز "تي اكس"، و46 للمحاكاة بقيمة 9.2 مليارات دولار.

ويتضمن الاتفاق أيضا بندا بميعاد التسليم وعدد غير محدد سيسمح للجيش الامريكي بالحصول، على المدى البعيد، على 475 طائرة و120 جهاز محاكاة طيران.

وقالت هيثر ويلسون سكرتيرة القوات الجوية، في بيان، إن "هذه الطائرات الجديدة ستوفر قدرات التدريب المتقدمة التي نحتاجها لزيادة فاعلية طيارينا في المستقبل".

وسيتم تسليم أولى طائرات "تي اكس" وأجهزة المحاكاة في 2023. وأشار البيان إلى أن هذه الطائرة ستحل مكان أسطول "تي -38 سي" الذي تستخدمه القوات الجوية في تدريب الطيارين منذ 57 عاما.

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