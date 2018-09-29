تحقيق: الجشع يحرك المؤسسات المالية في أستراليا

هسبريس - د .ب .أ

أظهر تحقيق أجرته لجنة ملكية لصالح البرلمان الأسترالي أن البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في أستراليا قامت بممارسات خاطئة على نطاق واسع مدفوعة بالجشع.

وقال رئيس اللجنة "كينث هاينز" إن الكثير من الممارسات الخطأ التي قامت بها البنوك والمؤسسات المالية "إما مرت دون عقاب، أو بعقاب لا يتناسب مع خطورة الفعل".

وأضاف المسؤول: "غالبا، يكون التفسير هو الجشع والسعي وراء أرباح قصيرة المدى على حساب المعايير الأساسية للنزاهة".

يذكر أنه يتم تشكيل اللجان الملكية في أستراليا للتحقيق في القضايا ذات الأهمية العامة الفائقة وتكون لها سلطات واسعة في التحقيق.

وتخضع صناعة الخدمات المصرفية والمالية الأسترالية التي ضربتها عدة فضائح خلال الفترة الأخيرة لتحقيق قوي، وهو ما كشف عن العديد من الأخطاء والمخالفات وسوء الأداء وحالات الفساد الخطيرة.

وقال "هاين" إن البنوك تحصل من الناس على رسوم مقابل أي استشارة مالية رغم أن البنوك فعليا لا تقدم أي خدمة لهؤلاء الأشخاص وهو ما يوصف بأنه مشكلة كبيرة متأصلة وهي شكل من أشكال "عدم النزاهة" ولا "يجب التسامح معها".

وأضاف أن بيع الخدمات والمنتجات أصبح محور التركيز الوحيد لاهتمام البنوك والمؤسسات المالية وهي "تبحث نصيبها من جيب العميل".