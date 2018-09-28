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كُتّاب وآراء
السعودية تستضيف "طالبان" ومسؤولي أفغانستان
قال ثلاثة مسؤولين في حركة طالبان إن ممثلين للحركة اجتمعوا مع وفد من الحكومة الأفغانية في السعودية، هذا الأسبوع، لمناقشة الوضع الأمني في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل وإطلاق سراح سجناء.
وعقد الاجتماع قبل أقل من شهر من توجه الناخبين الأفغان إلى مراكز الاقتراع يوم 20 أكتوبر، لانتخاب برلمان جديد؛ وهي عملية أعاقتها مخاوف من هجمات على مراكز الاقتراع والتجمعات الانتخابية.
وإجراء الانتخابات في هدوء ودون حوادث عنف أولوية قصوى للحكومة الأفغانية وشركائها الدوليين. وقال واحد من قادة طالبان: "طلبوا منا المساعدة في إجراء الانتخابات في سلام".
وقال أيضا إن "الوفد الأفغاني اتفق معنا على إطلاق سراح سجناء". وأضاف أنه تم بالفعل الإفراج عن بعض السجناء الذين يواجهون اتهامات بسيطة، وأن المسؤولين قسموا السجناء الآخرين إلى ثلاث فئات، بحسب أهميتهم، لإطلاق سراحهم في المستقبل.
ورفض مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق. ولم يتسن أيضا الحصول على تعليق من ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم طالبان.