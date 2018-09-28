24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زهرة صويبري .. مديرة تربوية توظف القراءة لمحاربة الهدر المدرسي (5.00)

  2. الكلاب الضالة تنتشر مجددا في "مدينة الزهور" (5.00)

  3. المملكة تحتفظ بالمرتبة 115 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية (5.00)

  4. آلات تصحّح أسماع التلاميذ في "تابريكت" بسلا (5.00)

  5. رصيف الصحافة: مدريد تحظر زوارق "الفانطوم" لصد "حريك المغاربة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تستضيف "طالبان" ومسؤولي أفغانستان

السعودية تستضيف "طالبان" ومسؤولي أفغانستان

السعودية تستضيف "طالبان" ومسؤولي أفغانستان
هسبريس - رويترز
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 16:50

قال ثلاثة مسؤولين في حركة طالبان إن ممثلين للحركة اجتمعوا مع وفد من الحكومة الأفغانية في السعودية، هذا الأسبوع، لمناقشة الوضع الأمني في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل وإطلاق سراح سجناء.

وعقد الاجتماع قبل أقل من شهر من توجه الناخبين الأفغان إلى مراكز الاقتراع يوم 20 أكتوبر، لانتخاب برلمان جديد؛ وهي عملية أعاقتها مخاوف من هجمات على مراكز الاقتراع والتجمعات الانتخابية.

وإجراء الانتخابات في هدوء ودون حوادث عنف أولوية قصوى للحكومة الأفغانية وشركائها الدوليين. وقال واحد من قادة طالبان: "طلبوا منا المساعدة في إجراء الانتخابات في سلام".

وقال أيضا إن "الوفد الأفغاني اتفق معنا على إطلاق سراح سجناء". وأضاف أنه تم بالفعل الإفراج عن بعض السجناء الذين يواجهون اتهامات بسيطة، وأن المسؤولين قسموا السجناء الآخرين إلى ثلاث فئات، بحسب أهميتهم، لإطلاق سراحهم في المستقبل.

ورفض مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق. ولم يتسن أيضا الحصول على تعليق من ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم طالبان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.