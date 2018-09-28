رجل دين إيراني كبير يتوعّد جيش أمريكا بالعقاب

هسبريس - رويترز

قال رجل دين إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن "القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون آمنة إذا ما سعت واشنطن لمواجهة مع طهران".

ونقلت "وكالة ميزان للأنباء" عن آية الله محمد علي موحدي كرماني قوله، في خطبة الجمعة بطهران، "إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ فلن تظل قواعدها حول إيران آمنة".

ولم يخض المتحدث في التفاصيل، لكن طهران حذرت واشنطن في الماضي من الاحتكام إلى المواجهة العسكرية.