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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | رجل دين إيراني كبير يتوعّد جيش أمريكا بالعقاب

رجل دين إيراني كبير يتوعّد جيش أمريكا بالعقاب

رجل دين إيراني كبير يتوعّد جيش أمريكا بالعقاب
هسبريس - رويترز
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:43

قال رجل دين إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن "القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون آمنة إذا ما سعت واشنطن لمواجهة مع طهران".

ونقلت "وكالة ميزان للأنباء" عن آية الله محمد علي موحدي كرماني قوله، في خطبة الجمعة بطهران، "إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ فلن تظل قواعدها حول إيران آمنة".

ولم يخض المتحدث في التفاصيل، لكن طهران حذرت واشنطن في الماضي من الاحتكام إلى المواجهة العسكرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ولاية الفقيه . الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:53
لو أرادت أمريكا أن تمسح ايران من الوجود لفعلت ولكنها لاترى من ضرورة لمواجهة نظام ديكتاتوري شمولي سوف يتكفل به الشعب إن آجلا أو عاجلا .
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2 - Hassan Sima الجمعة 28 شتنبر 2018 - 14:00
لو أرادت أمريگا لهـزمت أعداءهـا بظغطة زر فهـي تبقى دولة قوية للأسف لأن العرب لم يتحدوا والأعوام المقبلة ستغير الگثير
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3 - hobal الجمعة 28 شتنبر 2018 - 14:11
وذالك قالت العراق اثناء حكم صدام حسين
امريكا لا تلجئ الى استعمال القوة الا اذا استكلت البحث ودراسة الوضع قبل الهجوم والمئال بعده ,ايران ربما تعتمد على روسيا والصين وكلاهما يتفاعل مع القضية حسب مصالحه لذا ارى ايران كعكة ستقسم بين الصين وروسيا بعد اعطاء الضوء الاخضر لامريكا لتبدئ الهدم
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