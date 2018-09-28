إضراب يجبر "ريان إير" على إلغاء 250 رحلة

هسبريس - إفي

أعلنت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكاليف "ريان إير" إلغاء حوالي 250 رحلة، اليوم الجمعة، بسبب الإضرابات التي سينظمها موظفوها في إسبانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا، الأمر الذي سيؤثر على نحو 30 ألف راكب.

وفي بيان ذكرت الشركة أنها ستعلق نحو مائة رحلة جوية بسبب الإضراب "الذي تم الإعلان عنه قبل وقت قصير من قبل اتحاد VC في ألمانيا"، بالإضافة إلى 150 رحلة أخرى تم الإعلان عن إلغائها في وقت سابق.

وأكدت ريان إير أن "جميع العملاء الذين ألغيت رحلاتهم قد تلقوا رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني" لإخطارهم بالإلغاءات وتوضيح "الخيارات المتاحة أمامهم".

كانت نقابة الخدمات الألمانية "فيردي" قد دعت مضيفي شركة طيران ريان إير في ألمانيا إلى الانضمام إلى إضراب اليوم، كما طالبت نقابة (VC) من طياري الشركة في ذلك البلد القيام بذلك أيضا.

من جانبها أعلنت الشركة، التي تتخذ من دبلن مقرا لها والتي وافقت في الآونة الأخيرة على اتفاق جماعي في أيرلندا بعد إضرابات متكررة للموظفين، أنها مستعدة للتفاوض على اتفاقيات شاملة مع طواقم الطائرة قبل نهاية العام.

وبالنسبة إلى الطيارين، تعهدت أيضا بالتفاوض قبل 31 دجنبر حول مسائل مثل الرواتب ومواعيد العمل والترقيات وغيرها من "الجوانب الهامة"المتعلقة بظروف العمل.

من جهة أخرى، كشفت شركة الطيران منخفضة التكاليف أنها تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأوروبية عن ممارسات مزعومة "مناهضة للمنافسة" من قبل "موظفين ونقابات وجماعات ضغط" منافسة، والتي ترى أنها "تعرقل بشكل واضح المفاوضات بين ريان إير وطياريها وطواقمها".