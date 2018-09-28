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حكومة باكستان تؤجّل موعد إبعاد اللاجئين الأفغان

حكومة باكستان تؤجّل موعد إبعاد اللاجئين الأفغان
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 21:41

تعتزم الحكومة الباكستانية تمديد المهلة النهائية مجددا للترحيل الإلزامي لأكثر من 5ر2 مليون لاجئ إلى دولة أفغانستان المجاورة.

وأعلنت باكستان ترحيل اللاجئين الافغان عدة مرات، ولكن لم يتم الالتزام مطلقا بالمواعيد النهائية لتنفيذ هذه القرارات، والتي ينقضي آخرها بحلول 30 شتنبر الجاري.

وقال وزير الاعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين، لوسائل الإعلام المحلية، "قرر مجلس الوزراء الاتحادي تمديد إقامة اللاجئين الأفغان في البلاد حتى يونيو 2019".

وأضاف أن الحكومة تعتزم صياغة "سياسة شاملة" بشأن اللاجئين قبل انتهاء الموعد النهائي الجديد.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أوائل الشهر الجاري أن اللاجئين الأفغان الذين ولدوا ونشأوا في باكستان سيحصلون على الجنسية ولكن الوزير لم يفصح عما إذا كان العرض لايزال قائما.

وقال الوزير إن هناك أكثر من 5ر2 مليون لاجئ أفغاني في باكستان، نصف مليون منهم غير مسجلين.

وأعربت السلطات الأفغانية ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحفظات بشأن عودة اللاجئين إلى المناطق التي تشهد قتالا في أفغانستان.

وتشرف وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاليا على العودة الطوعية لنحو 4ر1 مليون أفغاني، أغلبهم يعيشون في باكستان منذ غزا الاتحاد السوفيتي السابق بلادهم في عام 1979 . أما البقية، فتواجه الإعادة الإلزامية بعد انقضاء المهلة النهائية.

وقال محمد سليم خان، كبير المفاوضين المعني بشؤون اللاجئين الأفغان، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، إن الحكومة لم تصدر بعد قرارا رسميا بالتمديد.

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