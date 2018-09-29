الدين العام يرتقي إلى مستوى قياسيّ في إسبانيا

هسبريس - إفي

أعلن البنك المركزي الإسباني أن إجمالي دين الإدارات العامة أنهى شهر يونيو الماضي عند مليار و160 مليونا و613 ألف يورو، ما يعادل 98.1% من إجمالي الناتج المحلي؛ وهي النسبة التي تشكل رقما قياسيا جديدا.

وتظهر البيانات التي أعلنها البنك المركزي زيادة الدين بواقع 3.149 مليار يورو مقارنة بالربع الأول من العام.

ويعود الجزء الأكبر من الدين إلى دين الإدارة المركزية للدولة، والذي بلغ في يونيو 1,032903 مليار يورو أي 87.1% من إجمالي الناتج المحلي.