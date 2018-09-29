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كُتّاب وآراء
الاتحاد الأوروبي يوجّه مليار يورو نحو حواسيب قوية
يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو لتأسيس بنية مشتركة للحواسب الفائقة، لمعالجة البيانات الضخمة، من أموال صناديقه وعبر وموارد من الدول الأعضاء، وفقا لمجلس الاتحاد.
وقال اندروس انسيب، نائب رئيس المفوضية الأوربية للسوق الرقمي، في بيان: "البيانات تعد بمثابة المادة الخام الجديدة لاقتصادنا الرقمي. نحتاح حواسب فائقة والعثور على حلول لقضايا معقدة في مجالات مثل الصحة والأمن".
ووافق المجلس على اقتراح للمفوضية الأوروبية عبر لائحة لتأسيس شركة مشتركة للمعلومات في شراكة بين القطاعين العام والخاص ستوفر إطار قانوني وتعاقدي وتنظيمي لأعضائها.
وسيكمن الهدف في إقامة شبكة أوروبية للحواسب والبيانات الفائقة ودعم البحث والابتكار ودفع الصناعة التكنولوجية.
وستحظى الشركة بميزانية بقيمة مليار يورو، وتشارك في المشروع 25 دولة من الاتحاد الأوروبي؛ باستثناء بريطانيا والسويد ومالطا وقبرص والنرويج.