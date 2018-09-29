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الرئيسية | خارج الحدود | الفاتيكان يواجه "بيدوفيليا رجال الدين" بالتساهل

الفاتيكان يواجه "بيدوفيليا رجال الدين" بالتساهل

الفاتيكان يواجه "بيدوفيليا رجال الدين" بالتساهل
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 29 شتنبر 2018 - 00:39

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس الأول عزل فرناندو كاراديما؛ كاهن كاثوليكي يواجه فضيحة انتهاكات جنسية استمرت سنوات في الشيلي.

وقال البابا إن القرار قد تم اتخاذه "من أجل مصلحة الكنيسة"، وفقا لصياغة بيان صادر عن الفاتيكان.

وأدانت المؤسسة كاراديما بالاعتداء جنسيا على طفل في عام 2011، بينما حكم عليه بقضاء حياته في التوبة والصلاة، ولكن منتقدين اعتبروا "هذا النهج متساهلا أكثر من اللازم".

ومنذ ذلك الحين، تورط العديد من الأساقفة أو الكهنة في الشيلي ضمن التستر على الاعتداءات التي ارتكبها كاراديما.

ووافق البابا، في يونيو الماضي، على استقالة الأسقف خوان باروس، الشخصية الأكثر تورطًا في التستر، بالإضافة إلى أربعة أساقفة آخرين.

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