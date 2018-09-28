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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 6 فلسطينيين في مواجهات مع جيش إسرائيل

مقتل 6 فلسطينيين في مواجهات مع جيش إسرائيل

مقتل 6 فلسطينيين في مواجهات مع جيش إسرائيل
هسبريس - رويترز
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:46

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ستة فلسطينيين قتلوا، اليوم الجمعة، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات أسبوعية على حدود القطاع؛ شارك فيها الآلاف.

وأضافت الوزارة نفسها، في بيان، أن أكثر من 300 شخص آخرين أصيبوا بجروح مختلفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته لجأت إلى استخدام الذخيرة الحية بعد رشقها بالحجارة والعبوات الناسفة، ولمنع اختراق السياج الحدودي مع قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقُتل ما لا يقل عن 190 فلسطينيا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في 30 مارس الماضي .. وقتل قناص من غزة جنديا إسرائيليا.

ويقول منظمو الاحتجاجات إن هدفها دعم مطالب حق العودة للفلسطينيين وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، فضلا عن القيود التي تفرضها مصر على الحدود مع غزة.

وتتهم إسرائيل حركة "حماس" بتعمد إثارة العنف خلال الاحتجاجات، وهو ما تنفيه الحركة بكل شدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سليم يبحث عن السلامة الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:05
لك الله يا قدس! أقولها ويزيد إحساسي بالجبن.... ماذا عسانا نفعل! قصعة وتداعت علينا الأمم... أولاها أمتنا.
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3
2 - بوجمييع الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:20
لا حول ولاقوة الا بالله
اسرائيل تقتل كل يوم ولا احد يستنكر أو يندد لا من قريب ولا من بعيد لا ارووبا ولا امريكا التي تدعي الديموقراطية -مع بعض الدول - ، ولا امم متحده ولا حكام عرب ، الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين العزل ، ليس لديهم لا دبابات و لا بندقيات ولا طائرات الا كلمتهم واجسادهم و نظالهم ضد المحتل الغاصب .
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6
3 - abdou الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:21
اللهم ارحمهم و تقبلهم شهداءك في الجنة
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7
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