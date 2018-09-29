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الرئيسية | خارج الحدود | فلسطين تقاضي أمريكا في محكمة العدل الدولية

فلسطين تقاضي أمريكا في محكمة العدل الدولية

فلسطين تقاضي أمريكا في محكمة العدل الدولية
هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 29 شتنبر 2018 - 06:40

تلقت محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية نقل الأخيرة لسفارتها إلى القدس، وفقا لما ذكرته المحكمة في بيان.

وأكدت فلسطين أن "الخطوة الأمريكية تشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا"، مطالبة المحكمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بـ"أمر الولايات المتحدة الأمركية بسحب بعثتها الدبلوماسية من القدس".

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