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فلسطين تقاضي أمريكا في محكمة العدل الدولية
السبت 29 شتنبر 2018 - 06:40
تلقت محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية نقل الأخيرة لسفارتها إلى القدس، وفقا لما ذكرته المحكمة في بيان.
وأكدت فلسطين أن "الخطوة الأمريكية تشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا"، مطالبة المحكمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بـ"أمر الولايات المتحدة الأمركية بسحب بعثتها الدبلوماسية من القدس".