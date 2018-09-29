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الرئيسية | خارج الحدود | لص ألماني يسرق مئات اليوروهات ويعيد الأموال

لص ألماني يسرق مئات اليوروهات ويعيد الأموال

لص ألماني يسرق مئات اليوروهات ويعيد الأموال
هسبريس - متابعة
السبت 29 شتنبر 2018 - 20:32

تبحث الشرطة الألمانية عن لص سرق مئات اليوروهات من محطة بنزين، قبل أن يعيدها بعد ساعتين .

وذكرت الشرطة أن سارقًا ملثماً دخل إلى المحطة في بلدة جريسهايم بغرب ألمانيا يوم الجمعة وطالب بملء حقيبة بلاستيكية بالمال ثم اختفى.

وبدأت الشرطة عملية بحث عن الجاني، لكنها لم تكتشف عودته إلى المحطة بعد ساعتين وقيامه بإلقاء كيس النقود أمام الباب قبل أن يختفي مرة أخرى.

وتقول الشرطة إنه حتى الآن ليس لديهم الدافع وراء قيام الرجل بسرقة المال أو وراء تغيير رأيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - sacha السبت 29 شتنبر 2018 - 20:49
الحمد لله أهداه الله وتاب ليس كبعض الوزراء والمسؤولين اللذين يسرقون تروتنا أمام أعيننا وليس هناك أي شفقة ورحمة كي يعيدوها اللهم خد لي حقي في الدنيا قبل الأخرة
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14
2 - أستاذ الإجتماعيات السبت 29 شتنبر 2018 - 21:00
حتى الإجرام في ألمانيا، له نكهته الجيرمانية المنفردة.
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15
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