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الرئيسية | خارج الحدود | مشروبات كحولية مغشوشة تودي بحياة 16 إيرانيا

مشروبات كحولية مغشوشة تودي بحياة 16 إيرانيا

مشروبات كحولية مغشوشة تودي بحياة 16 إيرانيا
هسبريس - متابعة
السبت 29 شتنبر 2018 - 15:38

لقي 16 شخصا مصرعهم، في محافظة "هرمزغان" جنوبي إيران، في محصلة جديدة، بسبب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وقالت فاطمة نوروزيان، مديرة الموارد البشرية في كلية الطب بهرمزغان، إن 168 شخصا تسمموا في المحافظة منذ ليلة الأربعاء الماضي إثر تناولهم الكحول.

وأضافت أن 16 شخصا لقوا مصرعهم من بين الـ168 شخصا، فيما حالة 8 آخرين منهم في وضع حرج.

وكالة الطلبة الإيرانيين للأنباء، نقلت عن مدير شرطة هرمزغان عزيز الله ملكي، قوله إنه تم فتح تحقيق بحالات التسمم وتأكدوا من بائعي المشروبات الكحولية المغشوشة.

وأضاف ملكي إنه تم توقيف 3 أشخاص تم التأكد من إنتاجهم وبيعهم تلك المشروبات الكحولية الملوثة بهرمزغان.

تجدر الإشارة إلى أن بيع واستهلاك المشروبات الكحولية محظورة للمواطنين المسلمين في إيران، فيما يتم إدخال المشروبات المحولية إلى البلاد بطرق غير قانونية أو يتم إنتاج قسم منها في المنازل أو في أماكن غير مرخصة.

يذكر أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في 11 شتنبر في مدينة كرج غربي العاصمة طهران إثر تسممهم بسبب تناولهم المشروبات الكحولية.

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