بلجيكا تقاضي غوغل بسبب صور عسكرية حساسة

هسبريس - رويترز

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البلجيكية إن الوزارة ستقاضي شركة غوغل لعدم إذعانها لطلبات بتعتيم صور التقطتها أقمار صناعية لمواقع عسكرية حساسة.

وذكرت الوزارة أنها طلبت تعتيم مواقع مثل القواعد الجوية ومحطات الطاقة النووية على خدمات جوجل للمسح باستخدام الأقمار الصناعية وذلك لاعتبارات الأمن القومي.

وقالت المتحدثة "ستقاضي وزارة الدفاع غوغل". ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت غوغل قد أذعنت لطلبات مشابهة من حكومات أخرى بسبب قلق يتعلق بخدمات مثل جوجل إيرث وخرائط غوغل وخدمة ستريت فيو التي تتيح رؤية الشوارع على الطبيعة خشية أن يضر ذلك بالأمن.

وقال ميكيل ساليتس المتحدث باسم غوغل في بلجيكا "من العار أن تتخذ وزارة الدفاع البلجيكية مثل هذا القرار.

"نعمل معهم عن كثب منذ أكثر من عامين ونجري تعديلات على خرائطنا بالطلب ووفقا للقانون".