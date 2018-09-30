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الرئيسية | خارج الحدود | "أخبار كاذبة" في فيسبوك تسجن ناشطة مصرية

"أخبار كاذبة" في فيسبوك تسجن ناشطة مصرية

"أخبار كاذبة" في فيسبوك تسجن ناشطة مصرية
هسبريس - متابعة
الأحد 30 شتنبر 2018 - 04:15

قضت محكمة مصرية السبت بمعاقبة أمل فتحي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات بالحبس سنتين بتهمة نشر أخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقررت محكمة جنح المعادي الجزئية تغريم أمل فتحي 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه.

ونسبت النيابة للمحكوم عليها تهم "بث أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم".

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أمل فتحي تنفيذا لقرار النيابة العامة على خلفية البلاغ المقدم من مسؤولي بنك مصر، ويتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة.

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