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كُتّاب وآراء
فيسبوك: الاختراق الأمني يطال تطبيقات بالموقع
أعلنت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، السبت، أن اختراقًا أمنيًا تعرض له موقعها الإلكتروني، الثلاثاء الماضي، قد يطال تطبيقات أخرى مرتبطة به.
ونقلت "أسوشيتيد برس"، عن "غي روزن"، نائب رئيس إدارة المنتجات في الشركة، أن المهاجمين، الذين أمكنهم الوصول إلى بيانات مشتركين في فيسبوك، يمكنهم اختراق التطبيقات الأخرى المرتبطة به، وخصوصًا تطبيق "إنستغرام".
بدوره أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري أن تطبيقات وخدمات "تندر" (للتعارف)، و"آير بي أند بي" (لتأجير شقق)، و"سبوتيفاي" (لمشاركة المقاطع الموسيقية)، هي من بين الأكثر ارتباطًا ببيانات الدخول إلى موقع فيسبوك.
وأمس الجمعة، أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة عن تعرض حواسيبها لهجوم إلكتروني، أسفر عن اختراق أمني لبيانات نحو 50 مليون حساب.
وأوضحت، في بيان، أنّ المهاجمين استغلوا ثغرة في خاصية " View as" (عرض باسم)، التي تسمح للمشتركين برؤية كيف يظهر ملفهم الشخصي للآخرين.
وأضاف البيان أنّ تلك الثغرة "سمحت للمهاجمين بسرقة رموز الوصول إلى فيسبوك، والتي قد تساعدهم في الاستيلاء على حسابات الأشخاص"، مشيرة أنها أبلغت السلطات للتحقيق في القضية.
وتعادل "رموز الوصول" المفاتيح الرقمية التي تحافظ على بقاء المستخدمين متصلين بالفيسبوك، دون الحاجة إلى إدخال أرقامهم السرية في كل مرة يدخلون فيها إلى الموقع.
يشار أن السلطات المعنية بالتحقيق لم تعلن حتى الساعة 10:17 ت.غ من صباح اليوم الجمعة، عن إحراز أي تقدم في تحديد هوية من يقفون وراء الهجوم.