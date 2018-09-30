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البابا يناشد الكاثوليك بالصلاة للتوبة من الفضائح

البابا يناشد الكاثوليك بالصلاة للتوبة من الفضائح
هسبريس - متابعة
الأحد 30 شتنبر 2018 - 02:16

ذكر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، السبت، أن كاثوليك العالم البالغ تعدادهم 1.3 مليار نسمة يجب أن يقضوا بعض الوقت خلال شهر أكتوبر، للصلاة يوميا لكنيستهم التي تعاني من الفضائح.

وجاء في بيان للفاتيكان: "قرر الحبر الأعظم دعوة كل المؤمنين في مختلف أنحاء العالم، لأداء صلاة المسبحة الوردية يوميا، طوال أكتوبر شهر مريم".

وأشار البيان إلى أن الصلوات الموجهة لمريم العذراء والقديس ميخائيل رئيس الملائكة يجب أن تطلب "حماية الكنيسة من الشيطان".

تتزامن الصلاة الاستثنائية مع قمة للفاتيكان تقام في فترة 3-28 أكتوبر لأساقفة العالم المعروفة باسم المجمع الكنسي ومن المتوقع أن يتناول فضائح الاعتداء الجنسي الأخيرة من جانب الأساقفة والتستر عليها.

وظهرت الفضائح في عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتشيلي وهولندا، مما عرض بابوية فرنسيس لأزمة عميقة.

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