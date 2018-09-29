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الرئيسية | خارج الحدود | الإعصار المتوسطي "زوربا" يضرب مناطق باليونان

الإعصار المتوسطي "زوربا" يضرب مناطق باليونان

الإعصار المتوسطي "زوربا" يضرب مناطق باليونان
هسبريس - ا ف ب
السبت 29 شتنبر 2018 - 16:54

تم تعليق الرحلات البحرية ودعي السكان إلى التزام الحذر إثر هبوب إعصار متوسطي على اليونان السبت، من المتوقع أن يصل الى أثينا في وقت لاحق من النهار.

وأطلقت وسائل الاعلام تسمية "زوربا" على هذا الإعصار الذي وصل بعيد ظهر السبت إلى جنوب غرب اليونان وخصوصا إلى جزيرة سيتيري وبلدة كالاماتا في شبه جزيرة البيلوبونيز.

ويتوقع أن يواصل الإعصار طريقه باتجاه الشرق خلال النهار، ليصل الى أثينا ومنطقتها وأرخبيل السيكلاد.

وشهدت العديد من المناطق انقطاعا في التيار الكهربائي، كما خفت الحركة على الطرقات في المناطق التي مسها الاعصار، في حين أوقعت الرياح أضرارا في منشآت الشواطىء والمباني القريبة من البحر.

لكن الإعصار لم يوقع أضرارا كبيرة بعيد الظهر. وتوقعت هيئة الأرصاد تراجع قوة "زوربا" لتصل سرعة الرياح إلى 100 كلم في الساعة.

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