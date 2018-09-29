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الرئيسية | خارج الحدود | طبيب يدس الكوكايين لمريضاته خلال ممارسة الجنس

طبيب يدس الكوكايين لمريضاته خلال ممارسة الجنس

طبيب يدس الكوكايين لمريضاته خلال ممارسة الجنس
هسبريس - متابعة
السبت 29 شتنبر 2018 - 16:15

طريقة غريبة و"محيرة" لجأ إليها طبيب جراح ألماني للإيقاع بنساء وممارسة الجنس معهن. الطبيب دس الكوكايين خلال ممارسة الجنس مع عدد من النساء، لتلقى إحداهن حتفها، ويواجه الطبيب المحاكمة بتهمة القتل.

ذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار أن محكمة في ماغديبورغ، بدأت أمس الجمعة 28 شتنبر إجراءات محاكمة طبيب جراح يدعى أندرياس ن. (42 عاماً) بتهمة إعطاء الكوكايين لنساء أثناء ممارسة الجنس معهن وذلك من دون معرفتهم.

وأوضح موقع "nau" أن الطبيب الألماني يجعل النساء مطيعات بالاعتماد على حيلة معينة، وأضاف الموقع أن الطبيب يُعطي لضحاياه الكوكايين من خلال إخفائه في غلفته (جلد في مقدمة القضيب) وذلك أثناء ممارسة الجنس، وأضاف الموقع الألماني أن الطبيب أحياناً يخلط المخدرات أيضاً في كأس من الشمبانيا.

وأشار موقع "بيلد" أن ضحية أقام معها الطبيب الجراح علاقة طويلة الأمد، توفيت بعدما وضع لها الطبيب الكوكايين من دون علمها، وأضاف أن الضحية عانت من ضيق في التنفس ثم سقطت مغشية عليها عقب جرعة زائدة من الكوكايين، على حد وصف نفس المصدر. وتابع موقع "بيلد" أن الضحية كانت تعتزم ترك زوجها من أجل البقاء مع الطبيب، بيد أنها لم تكن تعرف بالمرة قيامه بإعطائها الكوكايين.

وأفاد موقع "بيلد" أن الطبيب أندرياس جرب أيضاً حيلته مع العديد من النساء، حيث وضع الكوكايين في غلفته من أجل جعل ضحاياه خاضعات له، فيما قالت المدعية العامة إيفا فوغل "لقد أعطى (النساء) الكوكايين بهدف مواصلة ممارساته الجنسية من دون عوائق".

في المقابل، تابع نفس المصدر أن المتهم تم نقله بالأصفاد إلى المحكمة، مضيفاً أنه لم يقل كلمة واحدة، بينما تستمر القضية التي وصفتها صحيفة "بيلد" بـ "المُحيرة".

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