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الرئيسية | خارج الحدود | مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
هسبريس - متابعة
الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:10

أمّنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، الحماية الكاملة لـ 440 مستوطنًا يهوديًا؛ خلال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ عام 1967.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها اليوم، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا صلواتهم وطقوسهم التلمودية، مبينة أن من بين المقتحمين خلال الجولة الأولى، عضو الكنيست شولي معلم المتطرفة.

وأضافت أن شرطة الاحتلال أمنت الحماية للمستوطنين منذ لحظة اقتحامهم من "باب المغاربة" وحتى "باب السلسلة"، وسط مرافقة وتواجد عناصر من القوات الإسرائيلية الخاصة المسلحة، مشيرة إلى تسجيل انتهاكات عديدة تخلّلت اقتحام المستوطنين؛ من بينها الغناء والرقض وأداء طقوس تلمودية أمام "باب السلسلة".

وكانت شرطة الاحتلال قد سمحت لمئات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع احتفالهم بعيد "العرش" العبري.

ولقيت تلك الاقتحامات غضبًا وتنديدًا فلسطينيًا واسعًا، حيث اعتبرتها مؤسسات وهيئات إسلامية، بأنها انتهاكات إسرائيلية مُبرمجة.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين بجولتي اقتحامات يومية، صباحية ومسائية لمدة خمس ساعات إجمالية، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

وترفض دائرة الأوقاف تلك الاقتحامات، وتقول إن الشرطة الإسرائيلية تقوم بإدخال اليهود إلى الأقصى باستخدام "قوة السلاح".

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