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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 832

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 832

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 832
هسبريس - متابعة
الأحد 30 شتنبر 2018 - 08:51

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية، من 420 إلى 832.

وقال سوتوبو بوروو نوغروهو، المتحدث باسم، الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث فى إندونيسيا، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن 821 شخصًا لقوا حتفهم في مدينة بالو الأكثر تضررًا بفعل الزلزال، في مقاطعة سولاويسي الوسطى.

وأضاف أن 11 آخرين لقوا مصرعهم في بلدة دونغالا الواقعة شمال غربي المقاطعة ذاتها.

وأوضح المتحدث أن الوصول إلى دونغالا ، ومدينتي سيجي وبوتونغ، ما زال محدودًا ولا توجد تقارير شاملة من تلك المناطق.

ولفت أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرًا لوجود العديد من الجثث تحت الأنقاض، فضلًا عن وجود آخرين في مناطق يصعب الوصول إليها.

وكانت آخر حصيلة معلنة عن الضحايا، في وقت سابق اليوم، بلغت 420، بحسب إدارة الكوراث الوطنية، قبل أن تعلن عن الحصيلة الجديدة، في وقت لاحق.

وأمس الأول، الجمعة، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 3 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.

وفي 2004 ضرب زلزال جزيرة سومطرة (شمالي إندونيسيا)، وتسبب في تسونامي اجتاح سواحل 13 بلدا على المحيط الهندي، وخلف 226 ألف قتيل.

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