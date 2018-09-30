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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس ترامب يقع في حب زعيم كوريا الشمالية

الرئيس ترامب يقع في حب زعيم كوريا الشمالية

الرئيس ترامب يقع في حب زعيم كوريا الشمالية
هسبريس - رويترز
الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:54

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحديث عن تقاربه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى آفاق جديدة قائلا أمام حشد لأنصاره أمس السبت إنهما وقعا في الحب بعد تبادل الخطابات.

وقال ترامب وكيم إنهما يرغبان في العمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وعقدا قمة لم يسبق لها مثيل هذا العام في سنغافورة لبحث الأمر.

كان الزعيمان قد تبادلا التهديدات والإهانات قبل أن يقررا طي صفحة عقود من المجاهرة بالعداء إذ كانت كوريا الشمالية تسعى لتطوير صاروخ نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة.

وقال ترامب أمام الحشد في ولاية وست فرجينيا "كنت قاسيا بالفعل وكذلك كان هو. "ثم وقعنا في الحب... بعث لي بخطابات جميلة، إنها خطابات رائعة"، يقول الرئيس الأمريكي.

وضحك أنصار ترامب وصفقوا. وتذمر الرئيس الأمريكي قائلا إن المعلقين سيقولون إنه تصرف على نحو لا يليق بالرئاسة بعدما وصف كيم بمثل هذه الصفات المفعمة بالثناء.

وتجهز إدارة ترامب لقمة ثانية مع كيم للحديث عن نزع السلاح النووي لكن لم يعلن عن موعد أو مكان لها بعد.

ورغم دفء العلاقات مع واشنطن، لم تمتثل بيونغيانغ إلى مطالب أمريكية بتقديم حصر كامل لتفاصيل برامجها النووية واتخاذ خطوات لا رجعة فيها للتخلي عن ترسانتها.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار هذا الشهر إنه ليس ثمة تقدم في سبيل إجراء مفاوضات جادة للتخلص من أسلحة كيم النووية وبرامجه للصواريخ الباليستية أو حتى وقفها.

وأضافوا طالبين عدم ذكر أسمائهم أن الشمال لم يوافق حتى على تعريف مصطلحات رئيسية مثل "نزع السلاح النووي" وإجراءات "لا رجعة فيها". ومعظم الخطوات التي قالت بيونغيانغ إنها اتخذتها يمكن الرجوع عنها أو إحلالها بسهولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - NOUMRI الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:03
لقاء الجبابرة يا ربي تلطف بينا إدا إنتهى هدا الحب فمادا سيقع يا ترى
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7
2 - مغربي الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:06
ههههه دارك زعيم كوريا الشمالية في الخنشة...هادوك راهم أحفاد هوشي منه و ماو تسي تونغ تسحابهم بعض الزعماء و الرؤساء العرب... ؟؟؟
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11
3 - ame الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:09
الوقوع في الحب ليس أمرا هينا ..في اعتقادي ان الرئيس ترام سيعاني من اثار هذا الحب خاصة انه سيكون حب من طرف واحد هههههههه
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5
4 - من نحن في الاصل الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:09
اذن ، هل نحن جادون ام عمون , هل اخلاعنا وافق طفرة الاعلام الحديث و هل توسلنا بالصورة الحركة الكلمة ايقاع صخب الفنون الفلكلورية الشعبية لمخطوطات العالم اليوم .. فكرتي الى ادثار
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0
5 - جبلي ابن الجبل الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:11
و أعرض عن الجاهلين ، هادو 2 حماق تلاقاو و كيهرجو و كل التهديدات و المناورات و كل ما كان يقع مجرد مسرحية كيمثلوها على العالم كما هو الشأن بالنسبة لامريكا و ايران لان امريكا ترى في ايران الشريك الأنسب لتدمير و طحن المسلمين كون ايران بعيدة كل البعد عن الدين الاسلامي الحقيقي؛؛ فحال قضية الصحراء جميع المسؤولين في العلن يقولون الصحراء صحراؤنا و لكن فالكواليس حتى واحد ما بغا يتحل هاذ المشكل حيت كولشي كاياكل موراه و إلا كيف لحفنة مرتزقة ان يعمرو اكثر من 30 سنة .. كنظن بالسلاح و العتاد لي عند المغرب أقل من 10 دقائق يكون كولشي تواطا غي إذا ما بغاوش و الارض ترضنا و نعملو فيها لي بغينا و السلام
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5
6 - mo omar الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:14
trump un homme fort qui respecte les forts
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1
7 - الثعلب الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:15
تبادل الأدوار .. ترامب يقوم بدور الثعلب لعله يجد ثغرة و يدمر هذا البلد الشيوعي... فهمه هو تنضيفه من الأسلحة النووية ليسهل الانقضاض عليه...
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8 - بلبل الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:17
دليل على أن القوة و الجرأة تجلب الاحترام،  وأن تكون مسالم تجلب عليك الذل و الاحتقار.
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9 - مغربي الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:25
دولة مؤسسات امريكا جاءت بالرءيس ترامب وفق مواصفات وصفات وخاصيات و التصرفات وووو لم يسبق ان وجدت في الرءيس امريكي السابق وهي من الريادة و مفارقات في ان واحد لم يستوعبها الكثير و لم يتوقعها الكثير من الاخيرة بل كان فوزه خارج كل التوقعات لكن الحصيلة في القمة الريادة على الاقتصاد الامريكي الذي كان يعاني الكثير من الاكرهات و التحديات والأزمات بعضها كانت خانقة الى جانب ان العالم برز فيه بشكل مفاجيء و سريع طموح بعض دول في مشاكة قوى عظمى امريكا في قيادة العالم وهذا احد اهم الاسباب التي ماجاءت بالرءيس ترامب الذي هو راي البعض المجنون في رأي البعض ذكي و في راي بعض خطير في راي البعض من راؤد قرن و الواقع هو قدوة وعبرة يحتدى بها في الخدمة المصالح العليا لوطنه التي جعلها فوق كل اعتبار بل في ظرف وجيز باتت كل اكرهات و التحديات في خبر كان وعادة امريكا الى السابق قوتها و عهدها والتغيير حاصل بالقرارات قوة عظمى لم تبقى الامور سرا بل علنا امريكا ترامب امريكا اولا.
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10 - يونس الرباطي الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:32
شتي،كبّرها تصغار..تحياتي لرئيس كوريا الشمالية
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11 - ahrbil الأحد 30 شتنبر 2018 - 15:36
ههههه عارف راسو غدي ينوض عليه نحل الا بقى عدو ديالو كيم الله يعطيك صحة
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