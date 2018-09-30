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كُتّاب وآراء
مصر تطلق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية
أعلنت القاهرة، الأحد، عن إطلاق مسح طبي قالت إنه "الأكبر في تاريخ البشرية" للكشف على عدة أمراض بينها فيروس سي وكتلة الجسم.
ونقل التليفزيون المصري، فعاليات انطلاق تلك الحملة، التي ترأستها وزيرة الصحة، هالة زايد.
وأوضحت زايد، في كلمة لها إنه "لم يحدث في التاريخ أن قدمت دولة مبادرة بهذه القوة"، داعيا المواطنين للمبادرة للاطمئنان على صحتهم وذويهم.
ولفتت الوزيرة الى أن منظمة الصحة العالمية تراقب الحملة بخلاف التقييم الداخلي الذي تقوم به الدولة.
وورد في إعلان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية "تبدأ وزارة الصحة والسكان، إطلاق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية للكشف عن فيروس سي والسكر والضغط وكتلة الجسم (للتعرف على وجود نحافة أو سمنة)"، دون ذكر إحصائيات بشأن الإصابات المحتملة بشأن تلك الأمراض في البلاد.
وأكد الإعلان أن "المسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية يستهدف لوصول إلى أكثر من 50 مليون مواطن في جميع المحافظات (27 محافظة) على 3 مراحل، تنطلق غدا مطلع أكتوبر أول وتنهي في أبريل 2019.
ويبلغ عدد سكان مصر بحسب أحدث تعداد سكاني 104 ملايين مواطن، بينهم 94 مليونا بالداخل، والنسبة الحالية المستهدفة في الحملة تتجاوز نصف عدد السكان.
وعادة ما كانت تتحدث حكومات متعاقبة بمصر عن تطوير المنظومة الصحية الحالية التي تأسست قبل 50 عامًا.
وأعلنت القاهرة في نهاية 2017، عن إصدار تشريع جديد لتطبيق مشروع تأمين صحي شامل بالبلاد، قالت إنه "أول خطوة في إصلاح المنظومة الصحية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
وجب التنبيه الى ان حملة بهذه الضخامة و قصر الامكانيات قد تخلط تحاليل المواطنين بعضهم ببعض..مع الضغط على الاطر الطبية من الوارد جدا اختلاط نتائج التحاليل و عدم دقتها...
على كل حال نتمنى الخير الكثير لمصر و لشعبها...