24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. منيب ترمي دم "شهيدة الهجرة السرية" على رقبة حكومة العثماني (5.00)

  2. لماذا الإسلاميون مرعوبون من تدريس وترسيم الأمازيغية بالحرف اللاتيني؟ (5.00)

  3. محمد أديب السلاوي (5.00)

  4. العزلة ترمي "تاحفورت" في غياهب "المثلث المنسي" بجبل "بويبلان" (5.00)

  5. الشقيري يرصد رسائل "زواج" يتيم بسيدة غير محجبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مصر تطلق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية

مصر تطلق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية

مصر تطلق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية
هسبريس - الأناضول
الأحد 30 شتنبر 2018 - 16:55

أعلنت القاهرة، الأحد، عن إطلاق مسح طبي قالت إنه "الأكبر في تاريخ البشرية" للكشف على عدة أمراض بينها فيروس سي وكتلة الجسم.

ونقل التليفزيون المصري، فعاليات انطلاق تلك الحملة، التي ترأستها وزيرة الصحة، هالة زايد.

وأوضحت زايد، في كلمة لها إنه "لم يحدث في التاريخ أن قدمت دولة مبادرة بهذه القوة"، داعيا المواطنين للمبادرة للاطمئنان على صحتهم وذويهم.

ولفتت الوزيرة الى أن منظمة الصحة العالمية تراقب الحملة بخلاف التقييم الداخلي الذي تقوم به الدولة.

وورد في إعلان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية "تبدأ وزارة الصحة والسكان، إطلاق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية للكشف عن فيروس سي والسكر والضغط وكتلة الجسم (للتعرف على وجود نحافة أو سمنة)"، دون ذكر إحصائيات بشأن الإصابات المحتملة بشأن تلك الأمراض في البلاد.

وأكد الإعلان أن "المسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية يستهدف لوصول إلى أكثر من 50 مليون مواطن في جميع المحافظات (27 محافظة) على 3 مراحل، تنطلق غدا مطلع أكتوبر أول وتنهي في أبريل 2019.

ويبلغ عدد سكان مصر بحسب أحدث تعداد سكاني 104 ملايين مواطن، بينهم 94 مليونا بالداخل، والنسبة الحالية المستهدفة في الحملة تتجاوز نصف عدد السكان.

وعادة ما كانت تتحدث حكومات متعاقبة بمصر عن تطوير المنظومة الصحية الحالية التي تأسست قبل 50 عامًا.

وأعلنت القاهرة في نهاية 2017، عن إصدار تشريع جديد لتطبيق مشروع تأمين صحي شامل بالبلاد، قالت إنه "أول خطوة في إصلاح المنظومة الصحية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محسن الأحد 30 شتنبر 2018 - 17:23
هذه مصر التي مرة بالثورة، و الانقلاب، و التفجيرات التي قضت على السياحة و انهكت الاقتصاد، هذه مصر التي في الامس القريب كنا نسخر من مواطنوها لفقرهم و لاكلهم الفول المدمس، منذ 2011 زاد دخلها الفردي عن الدخل الفردي للمغاربة و هو ما لم بحدث من قبل و ضاعفت ناتجعا الخام، اما حنا فقد كان التراجع و التقهر هو سمة هذه الفترة، يجب البحث عن الاسباب و محاسبة المسؤولين هن الوضعية الكارثية و في كل المجالات التي نعيشها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - said الأحد 30 شتنبر 2018 - 17:26
المصريون اصبحو يدخلو و يخرجو في الهضرة . لم تعد لهم اي مصداقية صنعوا صاروخا لم يفارق الارض و طائرة لم تطر و علاج بالكفتة لمرض الايدز و طاقة من لا شئ مجرد اوهام و خزعبلات. الاختراعات العلمية تبقى حكرا عل الغرب. يمكن للعرب المساهمة و لكن في دول الغرب. بالمناسبة واحد من اكبر العلماء في اجهزة المسح الطلي هو جزائري. و الجزائر بالكاد تستطيع مسح سبورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - mosi. الأحد 30 شتنبر 2018 - 17:33
معلوماتي الطبية بسيطة..ولكن اظن انه من الصعب ان لم اقل مستحيل انجاز تحاليل دم شاملة ل 50 مليون شخص في عام واحد...علما ان مصر كالمغرب و دول العالم الثالث عموما تفتقر الى العدد الكافي لمختبرات التحاليل الطبية...
وجب التنبيه الى ان حملة بهذه الضخامة و قصر الامكانيات قد تخلط تحاليل المواطنين بعضهم ببعض..مع الضغط على الاطر الطبية من الوارد جدا اختلاط نتائج التحاليل و عدم دقتها...
على كل حال نتمنى الخير الكثير لمصر و لشعبها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - omar الأحد 30 شتنبر 2018 - 17:33
malgré la révolution et l'instabilité politique, l’Égypte est plus avancée par rapport au Maroc où l'oligarchie marocaine ont fait vivre les citoyen dans le moyen age
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.