24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:19
|13:22
|16:39
|19:16
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهمروجة حول خطاب الرئيس
- إيلان .. تجربة تشكيلية تلامس الحداثة والمعاصرة
- المنظومة التربوية المغربية في مواجهة تحديات الألفية الثالثة*
- تايسون ينتقد افتقار الملاكمين الحاليين للشخصية
- الصين تبحث إنشاء قوات خاصة لمكافحة الإرهاب
لماذا الإسلاميون مرعوبون من تدريس وترسيم الأمازيغية بالحرف اللاتيني؟ (5.00)
العزلة ترمي "تاحفورت" في غياهب "المثلث المنسي" بجبل "بويبلان" (5.00)
التعثر يربك أداء محطة الطاقة الشمسية للحافلات الكهربائية بمراكش (5.00)
- مايسة الناجي: "المخزن" حذرني من الزفزافي .. وبنكيران خذل المغاربة - (146)
- مصدر عسكري: هذه حقيقة مقتل "حياة" برصاص "البحرية الملكية" - (124)
- العثماني من طنجة: "شبكات التهريب" هي المسؤولة عن مقتل "حياة" - (82)
- "العدالة والتنمية" يطَوي الخلاف مع "الأحرار" وينهي التراشق الكلامي - (78)
- إنزكان .. ليلة دامية بمستعجلات المستشفى الإقليمي - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات تعتمد الموازنة الاتحادية بـ49 مليار دولار
أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، اعتماد الموازنة الاتحادية بقيمة 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، خلال الثلاث سنوات المقبلة 2019 - 2021.
وقال محمد بن راشد، الذي يشغل أيضا منصبي رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على "توتير"، إن الموازنة الاتحادية للعام المالي المقبل 2019، سيكون بلا عجز، مضيفا أنه أنه تم تخصيص نحو 59 بالمائة من الميزانية، لصالح التعليم وتنمية المجتمع.
وبلغت الموازنة الاتحادية نحو 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار) للعام الجاري، بدون عجز متوقع.
وتابع بن راشد: "ميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد".
كان مجلس الوزراء الإماراتي، أقر في أكتوبر 2016، مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 ـ 2021، بنفقات تقديرية تصل إلى 67.53 مليار دولار.
والموازنة الإماراتية الاتحادية، تمثل في الغالب نحو 14 بالمائة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط، المبلغ الباقي.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع، موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.