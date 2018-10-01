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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تعتمد الموازنة الاتحادية بـ49 مليار دولار

الإمارات تعتمد الموازنة الاتحادية بـ49 مليار دولار

الإمارات تعتمد الموازنة الاتحادية بـ49 مليار دولار
هسبريس - متابعة
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 00:25

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، اعتماد الموازنة الاتحادية بقيمة 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، خلال الثلاث سنوات المقبلة 2019 - 2021.

وقال محمد بن راشد، الذي يشغل أيضا منصبي رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على "توتير"، إن الموازنة الاتحادية للعام المالي المقبل 2019، سيكون بلا عجز، مضيفا أنه أنه تم تخصيص نحو 59 بالمائة من الميزانية، لصالح التعليم وتنمية المجتمع.

وبلغت الموازنة الاتحادية نحو 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار) للعام الجاري، بدون عجز متوقع.

وتابع بن راشد: "ميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد".

كان مجلس الوزراء الإماراتي، أقر في أكتوبر 2016، مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 ـ 2021، بنفقات تقديرية تصل إلى 67.53 مليار دولار.

والموازنة الإماراتية الاتحادية، تمثل في الغالب نحو 14 بالمائة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط، المبلغ الباقي.

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع، موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.

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