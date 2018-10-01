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الرئيسية | خارج الحدود | مشروبات كحولية مغشوشة تقتل 27 شخصا بإيران

مشروبات كحولية مغشوشة تقتل 27 شخصا بإيران

مشروبات كحولية مغشوشة تقتل 27 شخصا بإيران
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 04:42

لقي 27 شخصا حتفهم في إيران جراء تناول مشروبات كحولية فاسدة، بينما يرقد 15 آخرون في حالة حرجة.

وأعلنت خدمات الطوارئ الوطنية أنه جرى نقل 290 شخصا للمستشفيات في أربع محافظات خلال الأيام القليلة الماضية بعد تناول كحوليات فاسدة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ القول إن نحو 250 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج.

وذكرت الوكالة أنه لم يتضح بعد مصدر المشروبات الفاسدة.

تجدر الإشارة إلى أن بيع واستهلاك الكحوليات محظور في الجمهورية الإسلامية لأسباب دينية، ويواجه من يتناولونها غرامات، والجلد في حالة تكرار تناولها.

ورغم الحظر، فإن دراسة تعود لشهر فبراير تشير إلى أن هناك خمسة ملايين شخص يدمنون الكحوليات في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المشروبات بدائية الصنع تكون ملوثة وقد تؤدي إلى تسمم خطير.

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