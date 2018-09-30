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كُتّاب وآراء
إعصار "ترامي" يلغي ألف رحلة جوية باليابان
تسبب إعصار "ترامي" في إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية في اليابان وهو رقم قد يزيد بينما يواصل تقدمه نحو شرق الأرخبيل بعد أن خلف أكثر من 50 جريحا في جنوب البلد الآسيوي.
وألغت شركات الطيران اليابانية، الأحد، 1126 رحلة، بينها أكثر من 400 رحلة في العشية من وإلى ضواحي أوكيناوا وكاجوشيما حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 340 ألف منزل، وأصيب 51 شخصا جراء الرياح القوية، وفقا لقناة "إن أتش كيه" العامة.
ويتحرك "ترامي" المصنف بـ"القوي للغاية" بسرعة 45 كلم/الساعة مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 216 كلم/الساعة، حيث نصحت الأرصاد السكان بتجنب القيام بأي أنشطة خارجية.
وتقرر إغلاق مطار كانساي في أوساكا (غرب)، ثالث أكبر مطارات البلاد، لتجنب ما حدث من قبل مع وصول إعصار "جيبي" الذي تسبب في غمر المطار بالمياه واحتجاز أكثر من 7 آلاف مسافر.
وتم تعليق بعض خدمات القطارات فائقة السرعة التي تربط غرب البلاد بطوكيو، بينما أعلنت قطارات شرق اليابان توقيف جميع خدماتها في العاصمة، وفقا للقناة التليفزيونية المذكورة.