تايلاند تخطط لجذب السياح من جارتها الكبرى الصين

هسبريس - رويترز

قالت تايلاند إنها تكافح مع بدء الأسبوع الذهبي للعطلات في الصين لجذب السائحين من جارتها الكبرى مرة أخرى بعد حادث زورق راح ضحيته العشرات في يوليوز.

ولقرب تايلاند وتعدد مناطق الجذب السياحي فيها، مثل السائحون الصينيون نحو ثلث العدد الإجمالي القياسي لمن زاروا البلاد العام الماضي وهو 35.38 مليون سائح.

لكن مسؤولا بقطاع السياحة في تايلاند قال إنه يتوقع تراجع أعداد السياح خلال العطلة الصينية بنسبة واحد بالمئة هذا العام.

وقال يوثاساك سوباسورن رئيس هيئة السياحة في تايلاند "يرجع الانخفاض إلى حادث الزورق الذي أثر على التصورات عن السلامة".

وأضاف أن الهيئة خفضت توقعها لعدد السياح الصينيين خلال العام من 11 مليون إلى 10.5 مليون سائح.

وحاولت تايلاند اجتذاب السياح الصينيين بتوفير صفوف خاصة في المطارات الرئيسية كما تدرس منحهم تأشيرات دخول يمكن استخدامها مرتين.

وفي يوليوز، انخفض عدد السياح الصينيين بنسبة 0.9 بالمئة عن مستواه قبل عام في أول انخفاض منذ عام 2017 عندما شنت الحكومة حملة على عروض الرحلات السياحية الرخيصة.

وألقى خبراء السياحة باللوم على كارثة غرق زورق في يوليوز قبالة شاطئ بوكيت مما أسفر عن مقتل 47 صينيا في أسوأ حادث مرتبط بالسياحة تشهده تايلاند منذ سنوات مما ألقى الضوء على تراخي إجراءات السلامة في البلاد.

وتشير بيانات وزارة السياحة إلى أن أعداد السياح الصينيين واصلت الانخفاض في أغسطس آب فنزلت بنسبة 11.77 بالمئة عن مستواها قبل عام.

ويأمل خبراء السياحة أن يسهم الأسبوع الذهبي الذي يمتد من الأول إلى السابع من أكتوبر تشرين الأول في عودة السياح لكن يبدو أن ذلك لن يحدث.

فقد ذكرت الحكومة أنها خفضت توقعاتها لعدد السياح الصينيين خلال الأشهر الستة اعتبارا من يوليو تموز بنسبة 11.5 بالمئة إلى 5.1 مليون سائح.