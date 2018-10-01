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الرئيسية | خارج الحدود | إضراب شامل يعم مدن الضفة الغربية وقطاع غزة

إضراب شامل يعم مدن الضفة الغربية وقطاع غزة

إضراب شامل يعم مدن الضفة الغربية وقطاع غزة
هسبريس - رويترز
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:45

عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة والمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل اليوم الاثنين احتجاجا على قانون "الدولة القومية" الذي أقرته إسرائيل.

ودعا زعماء عرب إسرائيل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون "الدولة القومية" الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.

وأغلقت المتاجر أبوابها وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تلبية لقرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل إسرائيل.

وقررت سلطة النقد تعليق العمل اليوم في البنوك والمؤسسات كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق اليوم بسبب الإضراب وقالت البورصة أنها ستعود إلى عملها المعتاد غدا الثلاثاء.

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