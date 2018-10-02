صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات

هسبريس - رويترز

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات نتيجة لتوقعات بنمو إنتاج النفط وإنفاق الدولة.

وقالت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة الصندوق في الإمارات إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9 في المئة العام الجاري و3.7 بالمئة العام المقبل. وأظهرت بيانات أولية في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 بالمئة في 2017.

وفي أبريل الماضي توقع الصندوق نموا نسبته اثنين بالمئة في الإمارات وثلاثة بالمئة في العام المقبل.

وسمح اتفاق بتخفيف قيود انتاج النفط بين المنتجين العالميين للخام في منتصف 2018 للإمارات بزيادة إنتاجها، في حين تعافت أسعار النفط لتتيح أموالا أكثر للإنفاق الحكومي. وأمس الأحد أقرت حكومة الإمارات زيادة 17.3 بالمئة للميزانية الاتحادية لعام 2019 مقارنة مع العام الحالي.