24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب (5.00)

  2. مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة (5.00)

  3. مدينة تزنيت تحتض المعرض الوطني للمراعي (5.00)

  4. تغيير قواعد اللعبة .. النظام الاقتصادي العالمي في عام 2030 (5.00)

  5. وفاة أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 01:18

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات نتيجة لتوقعات بنمو إنتاج النفط وإنفاق الدولة.

وقالت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة الصندوق في الإمارات إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9 في المئة العام الجاري و3.7 بالمئة العام المقبل. وأظهرت بيانات أولية في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 بالمئة في 2017.

وفي أبريل الماضي توقع الصندوق نموا نسبته اثنين بالمئة في الإمارات وثلاثة بالمئة في العام المقبل.

وسمح اتفاق بتخفيف قيود انتاج النفط بين المنتجين العالميين للخام في منتصف 2018 للإمارات بزيادة إنتاجها، في حين تعافت أسعار النفط لتتيح أموالا أكثر للإنفاق الحكومي. وأمس الأحد أقرت حكومة الإمارات زيادة 17.3 بالمئة للميزانية الاتحادية لعام 2019 مقارنة مع العام الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.