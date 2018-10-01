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الرئيسية | خارج الحدود | ثلاثة قتلى بانفجار سيارة في الولايات المتحدة

ثلاثة قتلى بانفجار سيارة في الولايات المتحدة

ثلاثة قتلى بانفجار سيارة في الولايات المتحدة
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 11:48

قتل ثلاثة رجال في انفجار سيارة في ألينتاون ببنسلفانيا شرق الولايات المتحدة، كما ذكرت السلطات التي تتحدث عن عمل اجرامي.

واكد الطبيب الشرعي سكوت غريم ان عمليات تشريح ثلاث جثث، غير محددة الهوية في هذه المرحلة، ستحصل الاثنين.

وقد وقع الانفجار مساء السبت. وقال الشاهد انتوني سيلي لشبكة "دبليو جي آي أل تي في" إن "النار شبت بالسيارة بينما كانت لا تزال تسير".

وإذا لم تقدم السلطات تفسيرا حول اسباب هذا الانفجار الذي تصفه بأنه اجرامي، فانها تعتبر "بدرجة عالية من اليقين ان المنفذ قتل على الارجح" في الانفجار، كما قال جيم مارتن، مدعي مقاطعة ليهاي في شمال فيلادلفيا.

والوكالة الفدرالية التي تقوم بمراقبة الاسلحة والتبغ والمتفجرات، مسؤولة عن التحقيق

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