إندونيسيا تطلب مساعدة دولية للناجين من تسونامي

هسبريس - متابعة

شرع رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، في تنسيق وصول المساعدات الدولية للناجين من الزلزال القوي بواقع 7.5 درجات على مقياس ريختر، والتسونامي الذي ضرب جزيرة سولاوسي، والمعروفة أيضا بجزر سيليبيس، والذي دمر أيضا مدينتي بالو ودونجالا، وفقا لمصادر رسمية مطلعة اليوم.

وكشف رئيس مجلس الاستثمارات الحكومية، توم ليمبونج، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "رئيس البلاد سمح بقبول المساعدات الدولية بعد وقوع الكارثة".

وتتمثل الأولويات في الوقت الحاضر في توفير الغذاء والوقود بالنسبة للناجين من الكارثة التي أدت إلى مقتل 832 شخصا، وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية.

وخلفت الكارثة أيضا في الوقت الراهن ما لا يقل عن 540 جريحا، و16 ألفا و732 مشردا.

وتواصل السلطات بحثها عن الناجين والضحايا، في حين تعمل فرق فنية على إعادة تشغيل وتقديم الخدمات الأساسية في البلاد.

يذكر أنه أعيد فتح مطار بالو أمس الأحد أمام الرحلات الجوية التجارية، رغم أن السلطات أفادت بأنه سيتم إعطاء أولوية للمساعدات الإنسانية التي تصل منذ الليلة الأولى في طائرات ومروحيات عسكرية