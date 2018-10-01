كاليفورنيا الجديدة تسن قانونا لصد التحرش الجنسي

هسبريس - متابعة

سنت ولاية كاليفورنيا الجديدة قانونا جديدا يطالب وكالات المواهب بتوفير مواد تعليمية حول ممارسات التحرش الجنسي وأيضا اضطربات الأكل الشهيرة بين عارضات الأزياء، وفقا لما ذكره موقع (ذا هوليوود ريبورتر).

ووقع حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون أمس الأحد على تشريع جديد يحتم على وكالات المواهب أن تقدم لعملائها مواد تعليمية حول الوقاية من ممارسات التحرش الجنسي والإبلاغ عنها.

بالإضافة إلى أنه حال كان العميل عارضة أزياء فيجب على الوكالات أيضًا تقديم مواد عن التغذية لمكافحة مشكلات شكل الجسم واضطرابات الأكل الشائعة في مجال عروض الأزياء والموضة.

كما يتضمن القانون الجديد، المعروف باسم (AB 2338)، إجبار مفوض العمالة في الولاية على تقديم برنامج تدريبي للتوعية بممارسات التحرش الجنسي للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما من الذين يعملون في صناعة الترفيه على أن يقدم البرنامج التدريبي لهم ووالديهم.

وسيكون التدريب متاحا على الانترنت هو والمواد السالف ذكرها الخاصة بوكالات المواهب.

كما ينبغي على وكالات المواهب التي تمثل القُصّر أن تطلب وتحتفظ بنسخة من تصريح عمل للقاصر قبل تمثيله في صناعة الترفيه في الولايات المتحدة.

وبحسب قانون ولاية كاليفورنيا الجديدة سيدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير.