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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور

وفاة أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور

وفاة أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:25

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن المغني الشهير شارل أزنافور توفي اليوم عن عمر يناهز 94 عاما.

ويعتبر أزنافور أحد أساطير الغناء الفرنسي والعالمي، حيث اكتسب شهرة طاغية من خلال أغانيه التي اداها أو تلك التي كتبها ولحنه.

وعُرف أزنافور بكونه "صديق للمغرب"، ولا يتردد في زيارته عندما تتاح له الفرصة، كما أنه سبق أن أثنى كثيرا على الملك محمد الساسد بوصفه "الملك الاستثنائي".

وأحيى أزنافور العام الماضي حفلا في مهرجان موازين الغنائي الدولي، وأطرب حينها جمهور الرباط بأشهر أغانيه الخالدة، من قبيل "طان كو لون سيمورا" (ما دمنا نحب بعضنا البعض)، و"بارسوكو" (لأنه)، و"جو فواياج" (أسافر).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مون امور بيت لقبور الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:41
في هذا المقام الحدث الاليم لا يتاتى لنا معشر اسرة الفن بالعالم الا الاشادة بهول الخبر على اسرة الفن الفرنكفوني و باي باي مون امور
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-13
2 - ben hamou الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:48
الموت علينا حق.و كان أيضاً من الموقعين على العريضة اللتي تطالب بحذف آيات كريمة من القرآن الكريم
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6
3 - ملاحظ الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:49
لم أعرفه ولم يسبق لي وأن استمعت لأي من أغانيه.
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2
4 - عبدو الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:55
مطرب ومؤلف موسيقى الاجيال الثلاثة . صاحب بحة وصوت متميز .رحمة الله عليه ،كان يعتبر كل الاديان صالحة لراب الصدع ؛ كما ادلى به في استجوابه الاخير.
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-2
5 - متابع الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:00
كان فنانا من الفنانين العظام استمتعنا كثيرا باغانيه اه تلك الكلمات و تلك المعاني العميقة والصور الجمالية التي كانت تحملها اغانيه وتلك الموسيقى الراءعة ا
وذلك الاحساس المرهف وتلك الشخصية الكاريزمية والانيقة اين نحن من ذلك الان . وداعا ايها الفنان الكبير . سيبقى ذكرك وتبقى اغانيك تمتعنا ونتذكرك بها ونتذكر ايضا الزمن الجميل الذي انت من فرسانه.
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7
6 - Ayoub الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:00
Charles Aznavour est un grand chateur d'origine Arménienne (Nationaliste Chrétien orthodoxe)qui a toujours criminalisé l'intervention des Ottomans musulmans en Arménie, mais qu'il a toujours soutenu l'existence de la France en Afrique du Nord et surtout en Algérie Française
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7
7 - اسمهان الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:16
اخر عمالقة الموسيقى الفرنسية ذهب مع شاغل تريني و جاك بريل و اديت بياف وجو داسان ووووو désormais on te verra +sur scène
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3
8 - tarik الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:16
le dernier flambeau de la chanson et de la mélodie a l'échelon mondiale s'est éteint. le grand artiste qui chanté tt les sujets ou chacun trouve son vecu dans l'une de ses mélodies et enfin c tt un temps qui s'est clôturé.
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-3
9 - .وداعا ايها الكبير الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:23
يبقى شارل ازنافور الارميني الاصل من اساطير الاغنية الفرنسية لحن للراحلة اديت بياف وعدد كبير من المغنيين الفرنسيين كما يعتبر من اهرامات الغناء الى جانب جاك بريل - جورج براسانس - سيرج غيجياني - كانسبورغ - جورج موستاكي - اديت بياف وغيرهم اغاني هؤلاء الرواد كانت تعتمد على قوة وجمالية الكلمات اضافة الى اللحن والمغزى وان كنا كمسلمين لا نتفق مع كثير مما يدعوننا اليه وللتاكد من جمالية اغاني هؤلاء الرواد فقط استمعوا الى اغنية SARAHللراحل SERGE REGGIANI
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-3
10 - خالد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 14:39
لقد كان ممن ختم على وتيقة تدعو لحذف آيات من القرآن. شخصيا لا أحترم الفنانين الذين يقفون مع الجهة المتحكمة. تحياتي لكل فنان يدافع عن المحرومين ويكشف المتغطرسين.
ألف تخية لأمثال Mickael Moore, Peter Gabriel واللائحة تطول ....
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