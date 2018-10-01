24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:19
|13:22
|16:39
|19:16
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المنظومة التربوية المغربية في مواجهة تحديات الألفية الثالثة*
- حميش يخط "مذكرات باريسية" .. حظر البصري وتمويل "الفقيه"
- الرماني: ردع المفسدين مَدخل أساسي لإنجاح ورش التنمية البشرية
- عدد جديد يعزز السلسلة العلمية "كتب في الرياضة"
- يستطيع الشيطان أن يكون ملاكاً..!!
أديب السلاوي .. معاناة صحافي أفنى عمره مع "صاحبة الجلالة" (5.00)
الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب (5.00)
مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة (5.00)
تغيير قواعد اللعبة .. النظام الاقتصادي العالمي في عام 2030 (5.00)
- العثماني من طنجة: "شبكات التهريب" هي المسؤولة عن مقتل "حياة" - (103)
- مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة - (99)
- "العدالة والتنمية" يطَوي الخلاف مع "الأحرار" وينهي التراشق الكلامي - (80)
- العثماني: المغرب يعرف استقرارا وتقدما .. والإعلام يروج للأزمة - (67)
- نيران "المنزل اللغز" تحير ساكنة دوار بإملشيل - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور
أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن المغني الشهير شارل أزنافور توفي اليوم عن عمر يناهز 94 عاما.
ويعتبر أزنافور أحد أساطير الغناء الفرنسي والعالمي، حيث اكتسب شهرة طاغية من خلال أغانيه التي اداها أو تلك التي كتبها ولحنه.
وعُرف أزنافور بكونه "صديق للمغرب"، ولا يتردد في زيارته عندما تتاح له الفرصة، كما أنه سبق أن أثنى كثيرا على الملك محمد الساسد بوصفه "الملك الاستثنائي".
وأحيى أزنافور العام الماضي حفلا في مهرجان موازين الغنائي الدولي، وأطرب حينها جمهور الرباط بأشهر أغانيه الخالدة، من قبيل "طان كو لون سيمورا" (ما دمنا نحب بعضنا البعض)، و"بارسوكو" (لأنه)، و"جو فواياج" (أسافر).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
وذلك الاحساس المرهف وتلك الشخصية الكاريزمية والانيقة اين نحن من ذلك الان . وداعا ايها الفنان الكبير . سيبقى ذكرك وتبقى اغانيك تمتعنا ونتذكرك بها ونتذكر ايضا الزمن الجميل الذي انت من فرسانه.
ألف تخية لأمثال Mickael Moore, Peter Gabriel واللائحة تطول ....