وفاة أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور

هسبريس من الرباط

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن المغني الشهير شارل أزنافور توفي اليوم عن عمر يناهز 94 عاما.

ويعتبر أزنافور أحد أساطير الغناء الفرنسي والعالمي، حيث اكتسب شهرة طاغية من خلال أغانيه التي اداها أو تلك التي كتبها ولحنه.

وعُرف أزنافور بكونه "صديق للمغرب"، ولا يتردد في زيارته عندما تتاح له الفرصة، كما أنه سبق أن أثنى كثيرا على الملك محمد الساسد بوصفه "الملك الاستثنائي".

وأحيى أزنافور العام الماضي حفلا في مهرجان موازين الغنائي الدولي، وأطرب حينها جمهور الرباط بأشهر أغانيه الخالدة، من قبيل "طان كو لون سيمورا" (ما دمنا نحب بعضنا البعض)، و"بارسوكو" (لأنه)، و"جو فواياج" (أسافر).